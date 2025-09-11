Neues Kapitel! Marco Reus geht großen Schritt

Marco Reus ging mit seinem Wechsel in die USA in der Saison 24/25 einen großen Schritt. Die BVB-Legende verließ nach vielen Jahren Borussia Dortmund – obwohl er es in seiner Karriere auch schon viel eher hätte machen können. Doch aus sportlichen Gründen wollte er den BVB nie verlassen.

Nur für seine letzten Karrierejahre ist der heute 36-jährige noch einmal in die USA gewechselt. Doch Marco Reus geht jetzt den nächsten Schritt. Allerdings nicht als aktiver Profi, sondern als Team-Manager.

Marco Reus mit neuem Projekt

Reus wagt hiermit einen neuen Schritt abseits des Platzes. Die BVB-Legende wird nämlich neuer Team-Manager in der Baller League. Die vierte Saison der Kleinfeld-Fußballliga geht nämlich schon bald an den Start. In einer Pressemitteilung geben sie jetzt bekannt, dass Reus dort als neuer Team-Manager agieren wird.

+++ Trotz Horror-Saison: Marco Reus plötzlich im siebten Himmel +++

„Mit Marco Reus gewinnen wir eine der größten Persönlichkeiten des deutschen Fußballs für die Baller League“, sagt Daniel Donaldson, COO der Baller League. „Er ist ein absoluter Straßenfußballer und Vorbild für die Jugend. Wir freuen uns sehr, ihn als Teammanager an Bord zu haben.“

Reus voller Vorfreude

Auch Reus selbst freut sich sehr über den neuen Schritt und geht seine neue Aufgabe voller Enthusiasmus an: „Die Baller League ist für mich ein richtig cooles Projekt. Sie geht mit der Zeit, spricht besonders auch jüngere Fans an und zeigt Fußball auf eine neue Art. Für mich ist das kein Ersatz zum Profifußball, sondern eine perfekte Ergänzung. Ich finde es extrem spannend, Teil davon zu sein und meine Erfahrungen einzubringen. Ich freue mich sehr auf die neue Aufgabe und auf die Zusammenarbeit mit meinem Team und der Liga.“

Hier mehr News für dich:

Wie das Team von Marco Reus heißen wird, ist noch nicht bekannt. Unklar ist auch, wie oft Marco Reus wöchentlich bei der Baller League an der Seitenlinie stehen wird. Schließlich spielt er bei LA Galaxy in den USA – wie oft er den Weg nach Deutschland auf sich nehmen wird, ist unklar. Dennoch ein neuer Schritt für die BVB-Legende.