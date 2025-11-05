Kehl-Entscheidung fliegt BVB um die Ohren! Fans platzt bei ManCity-Dortmund der Kragen

Es hätte gegen Manchester City die Krönung eines überragenden Starts in die Königsklassen- Saison sein können. Der BVB stand in der Königsklasse nach drei Spielen bereits bei sieben Punkten – mit ManCity – Dortmund wartete nun aber ein Hammer-Spiel.

Und der BVB geriet in Manchester unter die Räder (1:4), das Team von Niko Kovac ging gegen die „Skyblues“ baden – und insbesondere Sebastian Kehl wird dies ärgern. Denn auch Rayan Cherki kam zu einem Tor – ein einstiger BVB-Wunschspieler.

ManCity-Dortmund endet für BVB übel

Der BVB startete zwar in den ersten Minuten stark ins Spiel, doch die gute Phase fand schnell sein Ende. Manchester City ging mit einem schönen Tor von Phil Foden in der 22. Minute in Führung und legte mit Erling Haaland nach einem starken Spielzug in der 29. Minute nach. Bereits nach der ersten Hälfte sah es somit für Borussia Dortmund übel aus.

Als wäre das aber nicht schon genug, schenkte Foden (57.) mit seinem Doppelpack dem BVB noch das dritte Tor ein. Während Waldemar Anton dann in der 72. Minute den Anschlusstreffer erzielte und beim BVB wieder etwas Hoffnung entfacht wurde, stach ausgerechnet ein einstiger Wunschspieler dem BVB ins Herz: Ex-Flirt Cherki.

Cherki macht den Deckel drauf

Cherki und der BVB – über mehrere Transferperioden war das ein Wechsel, der mehrfach zustande kommen sollte. Der BVB hatte mehrmals die Gelegenheit, den 22-Jährigen nach Dortmund zu lotsen – hat es aus mehreren Gründen aber nie getan. Während es im Sommer 2024 wohl noch Nuri Sahins Entscheidung war, Cherki nicht zu verpflichten, hat Sebastian Kehl im anschließenden Winter es dann selbst verschlafen. Cherkis damaliger Klub Olympique Lyon öffnete einem Transfer wohl eigentlich die Türen, doch der BVB meldete sich nicht mehr rechtzeitig.

In diesem Sommer folgte Cherki dann dem Anruf aus Manchester und zeigte dem BVB am Dienstagabend, was sie verpasst haben. In der 92. Minute drehte Cherki nach seiner Einwechslung kurz auf, ging durch bis zur Strafraumkante und fand mit einem satten Schuss den Weg ins Netz. Ein Stich ins Herz für alle BVB-Fans, die spätestens nach dieser Aktion gesehen haben, was Kehl und Co. verpasst haben.

Auf „X“ platz den BVB-Anhängern dann im Anschluss der Kragen: „Gut, den hättet ihr für 20 Millionen haben können, aber immerhin hatte Kehl lange, erholsame Sommerferien statt ihn einzutüten“, schreibt ein User und sieht die Schuld bei dem BVB-Boss. Ein anderer Fan sieht es ähnlich und schreibt: „Danke Kehl, normalerweise würde er bei uns spielen.“ Ein weitere Anhänger kann es nur noch mit Ironie sehen: „Hoffe Kehl merkt sich den Namen, der sieht gut aus und könnte was für Dortmund sein.“ Cherki und der BVB – ein Thema, das die Anhänger wohl noch länger beschäftigen wird.