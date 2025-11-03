Manchester City – BVB: Großes Aufatmen! Horror-Szenario vom Tisch

Ähnlich gut wie es in der Bundesliga aktuell läuft, klappt es für den BVB zurzeit auch in der Champions League. Aus drei Spielen, sieben Punkte ist ein ordentlicher Start für das Team von Niko Kovac in der Königsklasse. Doch droht der positive Trend bei Manchester-City – BVB jetzt umzuschwenken?

Auf den BVB wartet mit den „Skyblues“ nicht nur ein Hammer-Gegner, sondern möglicherweise auch ein Horror-Szenario im eigenen Team. Berichten zufolge kann der BVB jetzt aber durchatmen.

Manchester City – BVB: Kovac vor großen Sorgen

Gegen den FC Augsburg sah es beim BVB vor Anpfiff übel aus. Niko Kovac musste plötzlich mit Nico Schlotterbeck und Niklas Süle auf zwei Defensivsäulen verzichten. Während es sich bei Schlotterbeck um eine Erkältung handelte, fehlte Süle aufgrund von Zehen-Problemen. Ein Ausfall beider Stars gegen Manchester City würde beim BVB ein Horror-Szenario gleichen.

Schließlich wartet auf Borussia Dortmund ein alter Bekannter – die wohl beste Nummer Neun, die es aktuell gibt: Erling Haaland. Wettbewerbsübergreifend steht der Norweger bereits bei 17 Toren in nur 13 Spielen. Unfassbare Werte, die Haaland auch in diesem Jahr wieder vorweist. Immerhin kann Niko Kovac jetzt wohl durchatmen.

Gute Nachrichten bei Schlotterbeck und Süle

Denn wie die „Bild“ berichtet, wird Abwehr-Chef Schlotterbeck mit dem Team nach Manchester reisen. Am Montag wird es für den 25-Jährigen wohl noch Individualtraining geben, am Dienstag soll Schlotterbeck beim Abschlusstraining aber wieder beim Team sein. Ähnlich sieht es mit Süle aus, der ebenfalls wohl wieder zur Verfügung stehen wird.

Um die Chance zu bewahren, Manchester City aufhalten zu können, sind das für den BVB gute Nachrichten. Gegen Augsburg klappte es auch ohne die beiden Defensivstars – und wie! Der BVB stellte sogar einen neuen Vereinsrekord auf: Im neunten Ligaspiel blieb die Mannschaft bereits zum sechsten Mal ohne Gegentor. Dennoch – über Schlotterbeck und Süle gegen Manchester City kann der BVB sich nur freuen.