Kurz vor Manchester City – BVB: Bittere Nachrichten für Borussia Dortmund

Der starke Saisonstart von Borussia Dortmund spiegelt sich auch in der Champions League wider. Nach einem packenden Unentschieden gegen Juventus (4:4) folgten beeindruckende Siege gegen Athletic Bilbao (4:1) und den FC Kopenhagen (4:2). Doch mit Manchester City – BVB steht nun ein echtes Hammer-Spiel an.

Kann das Team von Niko Kovac auch gegen den englischen Giganten bestehen? Für den BVB könnte das äußerst schwierig werden – denn nun kommen noch bittere Nachrichten für Borussia Dortmund hinzu.

Manchester City – BVB: Verletzungssorgen bei Kovac

Bereits gegen den FC Augsburg musste Borussia Dortmund schwer schlucken. Nico Schlotterbeck fiel kurzfristig aufgrund einer Erkältung aus, dazu kam der bittere Ausfall von Niklas Süle wegen Zehenprobleme. Laut „Bild“ konnte der BVB zunächst noch auf die Rückkehr beider Spieler für das Spiel gegen Manchester City hoffen. Doch nun kommt alles anders.

Der BVB hat den Kader veröffentlicht, der bei der Reise nach England mit dabei sein wird – und hier müssen die Fans tief durchatmen. Zwar ist Nico Schlotterbeck wieder fit und kehrt zurück in den Kader, doch Niklas Süle bleibt weiterhin außen vor. Noch viel schlimmer: Es gibt einen weiteren überraschenden Ausfall.

Große Rückkehr

Während Schlotterbeck seine Erkältung überwunden hat, fällt Süle weiterhin aus. Immerhin gewinnt Kovac mit Schlotterbeck eine seiner Abwehrstützen zurück, um unter anderem Ex-BVB-Star Erling Haaland verteidigen zu können. Doch der nächste Rückschlag kommt für die Offensive des BVB: Gegen Manchester City wird nun auch Julian Brandt fehlen.

Wie der BVB mitteilt, fällt der 29-Jährige wegen muskulärer Probleme aus. Für Niko Kovac ist das eine bittere Nachricht, da ihm eine wichtige Offensivkraft für die Dortmunder Doppel-Zehn fehlt. An Tiefe mangelt es dem BVB trotz der Ausfälle jedoch nicht. Denn erstmals in dieser Saison steht auch Kapitän Emre Can wieder im Kader. Ein wichtiger und vor allem vielseitiger Spieler für Niko Kovac.