Manchester City – BVB: Irrer Anblick! Dortmund-Stars zittern schon

Erling Haaland hat Manchester City beim 3:1 gegen den AFC Bournemouth wieder auf Siegkurs geführt. Der Norweger schnürte einen Doppelpack. Er wirkt bereit für die Bühne seiner Vergangenheit: den BVB, der in der Champions League wartet.

Mit seinen Ligatoren zwölf und dreizehn sorgt Haaland für den sechsten Premier-League-Sieg der Saison 2025/26. Der Doppelpack des Goalgetters besitzt historische Wucht und schiebt City noch weiter Richtung Tabellenspitze. Der Ex-BVB-Star lässt seine alte Liebe vor dem direkten Duell zittern.

Manchester City – BVB: Haaland nicht von dieser Welt

Zwölf oder mehr Ligatreffer nach zehn Spieltagen überbot zuvor nur einer: Les Ferdinand. Der Newcastle-Star traf 1995/96 dreizehnmal. Haaland steht jetzt ebenfalls bei dreizehn und zieht mit Ferdinand gleich. Schon 2022/23 hielt er nach zehn Runden bei zwölf Toren.

+++ Chaos! BVB muss Pläne über den Haufen werfen +++

Sein Doppelschlag war zudem der vierte Heim-Doppelpack in Serie. Robbie Fowler traf 1995/96 in vier Premier-League-Heimspielen mehrfach. Luis Suarez setzte 2013 die Bestmarke mit fünf. Gegen Liverpool könnte Haaland am elften Spieltag den Rekord knacken.

Manchester City – BVB: Der Showdown

Doch zuerst ruft Europa. Am Mittwoch, 5. November, steigt die Ligaphasen-Partie Manchester City – BVB. Für Haaland ist es eine Reise in die eigene Geschichte. Er trifft auf vertraute Gesichter und einen Klub, der seine Tore nie vergaß. Zwischen Januar 2020 und Sommer 2022 erzielte er für den BVB unglaubliche 86 Tore in 89 Pflichtspielen. Danach zog er weiter zu Manchester City. In Dortmund weiß man, was kommt. Dieser Finisher braucht nur einen Moment.

In der Champions League spricht seine Bilanz für sich. 53 Treffer in 51 Partien, und in dieser Saison schon vier Tore nach drei Spielen. Haaland ist heiß und kaum zu bremsen. AFC Bournemouth reiste als überraschender Tabellenzweiter nach neun Spieltagen an. City blieb cool und gewann 3:1. Mit dieser Form geht es in das Duell Manchester City – BVB, das weltweit Aufmerksamkeit zieht.

Mehr News:

Haaland jagt Liverpool und die Suarez-Marke, doch zuerst elektrisiert Manchester City – BVB die Woche. Fans rechnen mit Feuerwerk. Pep Guardiolas Team wirkt bereit, die Bühne zu übernehmen. Der BVB braucht Kompaktheit, Tempo und Mut. Alles deutet auf einen Abend mit Geschichte. Manchester City – BVB ist mehr als ein Gruppenspiel, es ist Haalands Rückkehr. Für City geht es um Statement, für Dortmund um Stolz. Die Vorzeichen sind klar, der Torjäger steht im Mittelpunkt.