Üble Szene bei Manchester City-BVB! Fans halten den Atem an

Am vierten Spieltag der Champions-League-Gruppenphase war Borussia Dortmund bei Manchester City zu Gast. In der ersten Halbzeit der Partie Manchester City – BVB kam es zu einer üblen Szene.

Schon früh in der Partie Manchester City – BVB führten die Skyblues mit 2:0 – unter anderem traf Ex-BVB-Star Erling Haaland. Sein Gegenüber machte auch auf sich aufmerksam. Allerdings war es bei Serhou Guirassy eher in böses Einsteigen.

Bei Manchester City – BVB: Böses Guirassy-Foul hat keine Folgen

Es lief die 32. Spielminute als Guirassy City-Flügelflitzer Jeremy Doku im Kampf um den Ball böse am Bein trifft. Der Borusse hielt den Fuß komplett drauf und traf den Belgier oberhalb des Knöchels.

In andere Spielen, bei anderen Schiedsrichtern, hätte dies durchaus eine Karte mit sich gezogen. Doch Guirassy sah weder den gelbe, noch die rote Karte. Der VAR meldete sich nicht – Glück für Guirassy und Schwarz-Gelb.

Auch die Fans waren sich sicher: Diese Szene hätte für beide Akteure anders ausgehen können, Guirassy hätte sich wohl kaum beschweren können, wenn er frühzeitig hätte duschen müssen. Und Doku kann froh sein, sich bei diesem Foul nicht verletzt zu haben.

Bitterer Abend für Guirassy

„DAZN“-Experte Sebastian Kneißel machte in der Halbzeit deutlich: „Da kann man durchaus rot geben“. Die Szene war für Guirassy ein Sinnbild seines Auftrittes. Dem Top-Stürmer gelang wenig bis gar nichts. Nach etwas mehr als einer Stunde nahm BVB-Coach Niko Kovac ihn daher vom Platz.

Es war ein gebrauchter Abend für Guirassy und Schwarz-Gelb. Bisher traf er in jedem der drei Champions-League-Partien in der laufenden Saison. In Manchester gelang ihm dies nicht – allerdings dürfte er froh sein, nicht vom Platz geflogen zu sein. Dann hätte er die kommenden ein, zwei bis drei Königsklassen-Partien sicherlich verpasst. So kann er im kommenden Champions-League-Spiel wieder auf Torejagd gehen.