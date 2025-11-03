Manchester City – BVB: Offiziell! UEFA teilt Entscheidung mit

Für den BVB geht es jetzt Schlag auf Schlag! Nach Pokal und Liga steht die Champions League an. Am 4. Spieltag der Ligaphase reist Borussia Dortmund zu Manchester City (5. November, 21 Uhr).

Vor dem Spiel zwischen Manchester City und dem BVB hat die UEFA eine wichtige Entscheidung mitgeteilt. Es geht nämlich um das Schiedsrichtergespann für die Begegnung. Dabei kommt es auch zu einem Wiedersehen.

Manchester City – BVB: UEFA-Entscheidung offiziell

Mit sieben Punkten aus drei Spielen ist der BVB sehr ordentlich in die Champions-League-Saison gestartet. Gibt es ausgerechnet jetzt den ersten Dämpfer? Schließlich geht es gegen den schwierigsten Gegner der Ligaphase: Manchester City. Der britische Top-Klub kommt immer besser in Fahrt – für Borussia Dortmund zu einem ungünstigen Zeitpunkt.

Wie die Dortmunder hat auch City sieben Zähler in der Königsklasse geholt. In der Liga gab es einige Dämpfer, aber dennoch steht das Team von Trainer Pep Guardiola auf Rang zwei hinter dem FC Arsenal, der nach zehn Spielen schon sechs Punkte Vorsprung hat. Jetzt soll in der Champions League der nächste Schritt Richtung Achtelfinale getan werden.

Die UEFA hat nun auch mitgeteilt, wer die Begegnung leiten wird: Szymon Marciniak ist der Unparteiische, der zu den Besten in Europa gehört. Borussia Dortmund hat bereits in dieser Saison Erfahrung mit ihm gemacht.

Marciniak pfeift erneut

Denn beim 4:1-Sieg des BVB gegen Bilbao war Marciniak der Schiedsrichter. Zuvor war er schon 2023 beim 0:0 gegen Mailand und 2016 beim 2:2-Unentschieden bei Real Madrid im Einsatz. Aber auch Manchester City kennt den polnischen Referee bestens. Schon fünf Spiele leitete Marciniak. Die Bilanz: vier Siege und eine Niederlage.

Beim Champions-League-Spiel in Manchester wird Marciniak von seinen beiden Assistenten Tomasz Listkiewicz und Adam Kupsik unterstützt. Der vierte Offizielle ist Pawel Raczkowski. An den beiden VAR-Monitoren sitzen Tomasz Kwiatkowski und Piotr Laysk.