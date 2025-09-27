Mainz – Dortmund: Schwerer BVB-Rückschlag – Kovac muss plötzlich improvisieren

Bereits vier Tore konnte Serhou Guirassy in den vier Bundesligaspielen vor Mainz – Dortmund zum erfolgreichen Saisonstart des BVB beisteuern. Doch gerade einmal rund 20 Minuten vor Anpfiff in Mainz ereilt die Mannschaft und Niko Kovac die bittere Nachricht.

Guirassy fällt vorerst mit Oberschenkelproblemen aus. Der Top-Stürmer rutscht aus der Startelf bei Mainz – Dortmund heraus. Damit verliert der BVB-Trainer seine bedeutendste Waffe im Sturmzentrum. Nicht erst seit dieser Saison fällt prompt das Wort „Lebensversicherung“, sobald die Rolle des 29-jährigen „Neuners“ bei der Borussia besprochen wird.

Mainz – Dortmund zunächst ohne Guirassy

Ihn zu ersetzen, dürfte für die gesamte Mannschaft der Dortmunder eine echte Herausforderung werden – gerade bei der Verwertung eigener Chancen. Kurzfristig sprang Julian Brandt für den verletzten Star-Stürmer ein.

Brandt fehlte zuletzt mit Kahnbeinbruch, gegen Wolfsburg reichte es für Dortmunds Nummer zehn anschließend nur zu einem Kurzeinsatz über 13 Minuten. Gegen Mainz ergab sich jetzt die große Chance, sich über einen längeren Zeitraum zu beweisen. Zuletzt hatten ihm ohnehin Karim Adeyemi und Maxi Beier den Rang abgelaufen.

Offensive muss sich umstellen

Die eiskalte Chancenverwertung und körperliche Präsenz Guirassys müssen durch eine geschlossene Leistung aller Dortmunder Offensivspieler aufgefangen werden. Denn diesen bricht ein wichtiger Fixpunkt weg.

Daher dürfte das Spiel Mainz – Dortmund kein einfaches für die Gäste werden. Zudem tut sich der BVB bei den 05ern tendenziell schwer. Die letzten beiden Auswärtspartien endeten 1:3. Viel wichtiger für den BVB ist aber eher, dass Guirassy nicht langfristig ausfällt.