Karim Adeyemi brilliert bei Mainz – BVB! Doch dann bringt er die Fans gegen sich auf

Die starke Dortmunder Form setzt sich bei Mainz – BVB fort. Gerade vor den anstehenden harten Spielen gegen Leipzig, Bayern, Köln und Frankfurt ist es ein wichtiger und souveräner Auswärtssieg (0:2) für das Team von Niko Kovac. Dabei überzeugten vor allem die Offensivspieler, die gemeinsam den Ausfall von Serhou Guirassy auffangen mussten (mehr dazu hier).

Das funktionierte über das gesamte Spiel Mainz – BVB erstklassig. Guirassy-Ersatz Julian Brandt bereitete zwei Tore vor und auch „Karim hat einen Lauf“, betont der Dortmunder Kapitän Nico Schlotterbeck am „Sky“-Mikrofon. Doch Adeyemi rückte sich selbst nicht nur durch seine starke Leistung ins Rampenlicht.

Mainz – BVB: Rot für Zentner

Das endgültige Aus der Mainzer im Spiel gegen den BVB markiert wohl die 67. Spielminute. Nach einem beeindruckenden Abschlag von Gregor Kobel direkt in den Lauf von Adeyemi zögerte Robin Zentner einen Augenblick zu lange. So kam die Rettungsaktion des 05er-Keepers zu spät und traf nur das Bein des Dortmunder Stürmers. Glatt Rot die Folge – zwei Meinungen gibt es in der Szene nicht.

Dennoch sorgte Adeyemis anschließender Jubel über die Schiedsrichterentscheidung bei einigen Fans für großen Unmut. „Nach herausgeholter roter Karte für den Gegner sich zu feiern, ist mal wieder krass unsportlich. Starker Spieler, schlechter Charakter.“, „Klare rote Karte. Aber das Feiern danach geht mir tierisch auf den Sack“ oder „Erst kurz vorm Sterben und dann sowas. Hat er nicht nötig.“ – Der Ton auf X (ehemals Twitter) zu der Szene ist klar gesetzt.

Adeyemi-Lob überwiegt

Lob für den Auswärtssieg und auch die Leistung von Adeyemi überwiegt dennoch – auch in den sozialen Medien. So dürfte die Kritik am fragwürdigen Jubel versanden. Dass sich Adeyemi die Aktion hätte sparen sollen, ist klar.

Aber nach Mainz – BVB ist der Fokus ein anderer. Die Dortmunder können mit breiter Brust in die Champions-League-Woche gehen. Und auch für die kommenden Bundesliga-Kracher wirkt die Borussia gut gewappnet.