Aufregung vor Mainz – BVB! Ist es endlich so weit?

Geht es für den BVB erfolgreich weiter? In der Bundesliga will die Mannschaft von Niko Kovac gegen den FSV Mainz 05 (Samstag, 15.30 Uhr) den nächsten Sieg einfahren und weiterhin Bayern-Jäger Nummer 1 bleiben.

Und beim Spiel zwischen Mainz und dem BVB könnte es auch zu einem Hammer-Debüt kommen. Lange musste Borussia Dortmund auf einen Neuzugang verzichten, beim anstehenden Bundesliga-Spiel steht sein erster Einsatz im schwarzgelben Trikot wohl unmittelbar bevor.

Mainz – BVB: Neuzugang vor Debüt?

Um ihn zu holen, musste der BVB tief in die Tasche greifen: 22,5 Millionen Euro hat der achtfache Meister für Fabio Silva ausgegeben. Seit seiner Ankunft kam er aber noch gar nicht zum Einsatz. Denn hartnäckige Adduktorenprobleme setzen ihn wochenlang außer Gefecht. Davon scheint sich der Portugiese jetzt aber erholt zu haben. Gegen Mainz soll er nämlich eine Option sein.

Auch interessant: Nach Schlotterbeck-Comeback – sorgt Borussia Dortmund gleich für den nächsten Hammer?

Wie die „Ruhr Nachrichten“ berichten, wird der 23-Jährige beim Auswärtsspiel erstmal dem Dortmunder Kader angehören. Der Angreifer habe sein Pensum in den vergangenen Tagen gesteigert und auch voll mit der Mannschaft trainiert. Deshalb wird er auch die Reise in die rheinland-pfälzische Landeshauptstadt antreten.

Ob es dann auch zu einem Einsatz reichen wird? Das könnte tatsächlich noch etwas zu früh kommen, da die Dortmunder mit Sicherheit kein Risiko eingehen und Silva langsam aber sicher aufbauen wollen.

Edeljoker hinter Guirassy

Die Freude beim BVB ist aber allein schon deshalb groß, da er früher als erwartet zurückkehrt. Schließlich war man davon ausgegangen, dass er noch mehrere Wochen nicht zur Verfügung stehen könnte. Niko Kovac wird es freuen, da er in der Offensive nun eine weitere Option hat.

Mehr Nachrichten für dich:

In den kommenden Wochen werden dann viele Blicke auf Silva gerichtet sein. Wird er den Erwartungen gerecht? Kann er Top-Torjäger Serhou Guirassy ersetzen – oder ihm gar gefährlich werden? Zunächst aber wird er sich wohl mit der Rolle des Edeljokers begnügen müssen.