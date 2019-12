Mainz – Borussia Dortmund im Live-Ticker: BVB mit Problemen zu Beginn

Am Samstagnachmittag kommt es in der Bundesliga zum Spiel Mainz – Borussia Dortmund.

In der Partie zwischen Mainz und Dortmund will der BVB den nächsten Sieg einfahren und sich in der Spitzengruppe der Bundesliga festbeißen.

Mainz – Dortmund im Live-Ticker

Kann der BVB den nächsten Dreier bejubeln? Oder gibt es einen Dämpfer für die Mannschaft von Trainer Lucien Favre?

Alle Infos zum Spiel Mainz – Dortmund im Live-Ticker!

+++ Live-Ticker aktualisieren +++

Mainz – Dortmund 0:0 (-:-)

Tore:

Aufstellungen:

Mainz: Zentner – St. Juste, Niakhaté, Aaron – Fernandes, Kunde, Öztunali, Baku Boetius – Szalai, Quaison

Dortmund: Bürki – Akanji, Hummels, Zagadou – Hakimi, Weigl, Brandt, Schulz – Hazard, Reus, Sancho

Spieldaten:

Anstoß: Samstag, 14.12.2019, 15.30 Uhr

Ort: Opel-Arena, Mainz

Schiedsrichter: Benjamin Cortus

15. Minute: Mal wieder bringt uns die Handspiel-Regel an den Rand der Verzweiflung! Reus will den Ball von der linken Seite flach in den Strafraum bringen, wo St. Juste den Ball wie ein Torwart mit den Händen unter sich begräbt. Schiri Cortus lässt zunächst weiterlaufen, und dann nimmt der Kölner Keller mit ihm Kontakt auf. Ich weiß nicht, welche Szenen der VAR sich in Köln angeschaut hat. Er kommt jedenfalls zu der exotischen Erkenntnis: Kein Strafstoß!

7. Minute: Erste Chance für den BVB! Hakimi schaltet rechts den Turbo ein und legt quer auf Reus, dessen Schuss geblockt wird.

5. Minute: Der BVB erlaubt sich zu Spielbeginn viele unnötige Ballverluste und Fehlpässe. Die Dortmunder sind noch nicht ganz wach.

1. Minute: Anpfiff!

15.28 Uhr: Die Teams laufen ein. Let's go!

15.20 Uhr: Noch zehn Minuten. Dann rollt in Mainz endlich der Ball.

15.11 Uhr: In Mainz fängt's an zu regnen. Das wird heute wohl eher was für Kampfschweine als für Edeltechniker.

15.00 Uhr: In einer halben Stunde geht's endlich los. Kann der BVB den dritten Liga-Sieg in Folge einfahren? Gleich wissen wir mehr.

14.30 Uhr: Die Aufstellungen sind da. Der BVB beginnt im Vergleich zum 2:1 gegen Prag nur mit einer Änderung: Schulz steht statt Guerreiro in der Anfangself. Dass Favre nicht weiter rotiert, ist ein wenig überraschend. Schließlich hat der BVB am Dienstag gleich das nächste schwierige Spiel gegen RB Leipzig vor der Brust. Was hingegen für diese Startelf spricht: Zuletzt lief es in dieser Formation ganz gut.

11.55 Uhr: Mit einem Sieg in Mainz würde Borussia Dortmund heute Nachmittag vorerst bis auf zwei Punkte an Tabellenführer Borussia Mönchengladbach und einen Zähler an Verfolger RB Leipzig heranrücken. Die Leipziger sind heute Abend in Düsseldorf zu Gast. Gladbach muss morgen in Wolfsburg ran.

Samstag, 14. Dezember, 8.29 Uhr: Spieltag! Heute Nachmittag geht's für den BVB endlich wieder in der Bundesliga rund. Beim FSV Mainz will Borussia Dortmund seinen dritten Liga-Sieg in Folge einfahren.

22.50 Uhr: FSV-Trainer Achim Beierlorzer hat ebenfalls einige Ausfälle zu beklagen: Stefan Bell, Dong-Won Ji (beide Reha), Jean-Philippe Mateta, Philipp Mwene (beide Trainingsrückstand) und Danny Latza (Wirbelsäulen-OP) sind morgen nicht dabei. Kunde und St. Juste drohen die fünfte Gelbe Karte.

20.13 Uhr: BVB-Trainer Licien Favre fehlen in Mainz die beiden defensiven Mittelfeldspieler Axel Witsel (Gesichtsverletzung) und Thomas Delaney (Bänderriss) sowie Abwehr-Routinier Marcel Schmelzer (Muskelfaserriss). Julian Weigl ist mit vier Gelben Karten vorbelastet. Im Fall einer Verwarnung ist er für das Heimspiel des BVB gegen RB Leipzig (Dienstag, 20.30 Uhr) gesperrt.

18.21 Uhr: Die letzte Niederlage des BVB in Mainz liegt bereits fünf Jahre zurück. Am 20. September 2014 unterlag das Team von Trainer Jürgen Klopp 0:2 – Shinji Okazaki brachte die 05er in Führung, ein Eigentor von Matthias Ginter besiegelte die Auswärtspleite.

14.55 Uhr: Die Bilanz des BVB gegen Mainz 05 sieht äußerst rosig aus: Von 26 Spielen gewannen die Schwarzgelben 15. Siebenmal trennte man sich remis, nur viermal unterlag Dortmund. Allerdings: Drei der vier Niederlagen kassierte der BVB in Mainz.

12.58 Uhr: Borussia Dortmund kann am Samstagnachmittag wieder auf Mats Hummels zurückgreifen. Im vergangenen Ligaspiel gegen Düsseldorf (5:0) musste der Innenverteidiger zuschauen, weil er sich in der Partie bei Hertha (2:1) in der Woche davor eine Gelb-Rote Karte eingefangen hatte.

11.31 Uhr: Die Mainzer verloren zwar ihr vergangenes Spiel beim FC Augsburg mit 1:2, befanden sich davor aber auf dem aufsteigenden Ast. Gegen Eintracht Frankfurt (2:1) und 1899 Hoffenheim (5:1) fuhr der FSV davor zwei Siege ein.

9.51 Uhr: Nach der Champions League ist vor der Bundesliga – für den BVB geht es an diesem Wochenende darum, den Jubel nach dem Erreichen des Achtelfinals in der Königsklasse abzulegen, um sich auf den grauen Liga-Alltag zu konzentrieren. Dank eines 2:1 gegen Slavia Prag und einer gleichzeitigen 1:2-Pleite von Inter Mailand gegen den FC Barcelona hatte Borussia Dortmund am Dienstag das Achtelfinale erreicht. „Champions League war schön und gut“, sagte BVB-Coach Lucien Favre: „Wir haben das genossen. Aber es ist vorbei.“

Freitag, 13. Dezember, 8.09 Uhr: Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zu unserem Live-Ticker zur Bundesliga-Partie zwischen dem FSV Mainz 05 und Borussia Dortmund. Hier versorgen wir dich mit allen Infos rund ums Spiel.