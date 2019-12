Mainz – Borussia Dortmund im Live-Ticker: Fährt der BVB den nächsten Sieg ein?

Am Samstagnachmittag kommt es in der Bundesliga zum Spiel Mainz – Borussia Dortmund.

In der Partie zwischen Mainz und Dortmund will der BVB den nächsten Sieg einfahren und sich in der Spitzengruppe der Bundesliga festbeißen.

Mainz – Dortmund im Live-Ticker

Kann der BVB den nächsten Dreier bejubeln? Oder gibt es einen Dämpfer für die Mannschaft von Trainer Lucien Favre?

Alle Infos zum Spiel Mainz – Dortmund im Live-Ticker!

Mainz – Dortmund -:- (-:-)

Tore:

-----------------

Mögliche Aufstellungen:

Mainz: Zentner – Brosinski, St. Juste, Niakhaté, Aaron – Fernandes, Kunde – Öztunali, Boetius – Szalai, Quaison

Dortmund: Bürki – Akanji, Hummels, Zagadou – Hakimi, Weigl, Brandt, Guerreiro – Hazard, Reus, Sancho

-----------------

Spieldaten:

Anstoß: Samstag, 14.12.2019, 15.30 Uhr

Ort: Opel-Arena, Mainz

Schiedsrichter: Benjamin Cortus

-----------------

12.58 Uhr: Borussia Dortmund kann am Samstagnachmittag wieder auf Mats Hummels zurückgreifen. Im vergangenen Ligaspiel gegen Düsseldorf (5:0) musste der Innenverteidiger zuschauen, weil er sich in der Partie bei Hertha (2:1) in der Woche davor eine Gelb-Rote Karte eingefangen hatte.

11.31 Uhr: Die Mainzer verloren zwar ihr vergangenes Spiel beim FC Augsburg mit 1:2, befanden sich davor aber auf dem aufsteigenden Ast. Gegen Eintracht Frankfurt (2:1) und 1899 Hoffenheim (5:1) fuhr der FSV davor zwei Siege ein.

9.51 Uhr: Nach der Champions League ist vor der Bundesliga – für den BVB geht es an diesem Wochenende darum, den Jubel nach dem Erreichen des Achtelfinals in der Königsklasse abzulegen, um sich auf den grauen Liga-Alltag zu konzentrieren. Dank eines 2:1 gegen Slavia Prag und einer gleichzeitigen 1:2-Pleite von Inter Mailand gegen den FC Barcelona hatte Borussia Dortmund am Dienstag das Achtelfinale erreicht. „Champions League war schön und gut“, sagte BVB-Coach Lucien Favre: „Wir haben das genossen. Aber es ist vorbei.“

Freitag, 13. Dezember, 8.09 Uhr: Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zu unserem Live-Ticker zur Bundesliga-Partie zwischen dem FSV Mainz 05 und Borussia Dortmund. Hier versorgen wir dich mit allen Infos rund ums Spiel.