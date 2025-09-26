Mainz – BVB: Bittere News vor dem Spiel! Profi fällt monatelang aus

Geht es in der Bundesliga für den BVB erfolgreich weiter? Nach zuletzt drei Siegen ohne Gegentor bekommt es Borussia Dortmund mit dem 1. FSV Mainz 05 zu tun. Das Überraschungsteam der vergangenen Saison hatte einen schwierigen Start, scheint sich aber allmählich zu fangen.

Deshalb hofft Mainz gegen den BVB am Samstag (15.30 Uhr) auf den nächsten Sieg. Allerdings müssen die Rheinhessen dabei ohne einen wichtigen Spieler auskommen, der jetzt sogar mehrere Monate nicht zur Verfügung stehen wird.

Mainz – BVB: Profi fällt mehrere Monate aus

Während beim BVB Nico Schlotterbeck nach mehrmonatiger Verletzungspause sein Comeback gegen Wolfsburg feierte, muss Mainz nun ohne Schienenspieler Anthony Caci auskommen. Wie der FSV verkündete, zog sich der 28-Jährige eine Muskelsehnenverletzung im rechten Oberschenkel zu.

Damit wird Caci nicht nur die Partie gegen Borussia Dortmund verpassen – aller Voraussicht nach wird der Abwehrspieler erst im kommenden Jahr wieder auf dem Platz stehen können. Ein herber Rückschlag für die Mainzer, da Caci im Team von Trainer Bo Henriksen gesetzt ist.

Doch das ist nicht die einzig schlechte Nachricht: Dominik Kohr kassierte beim 4:1-Sieg gegen Wolfsburg die Rote Karte und wird ebenfalls fehlen. Deshalb müssen sich die 05er etwas überlegen, um gegen die starke Offensive der Dortmunder zu bestehen.

Personalsorgen in Dortmund werden weniger

Beim BVB hingegen kann Cheftrainer Niko Kovac aufatmen. Neben der besagten Rückkehr von Schlotterbeck könnte gegen Mainz ein Neuzugang sein Debüt feiern: Fabio Silva soll wohl erstmals im Kader stehen. Ob es auch zu einem Einsatz reichen wird, ist derzeit aber noch unklar.

Ansonsten befinden sich bei den Dortmundern Julien Duranville und Emre Can in der Reha. Aaron Anselmino wird gegen Mainz weiterhin nicht zur Verfügung stehen. Neben Silva könnte auch Niklas Süle beim Auswärtsspiel in Rheinland-Pfalz wieder eine Option sein.