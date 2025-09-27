Gewissheit rund um Mainz – Borussia Dortmund! Jetzt ist es passiert

Bleibt der BVB Bayern-Verfolger Nummer 1? Beim Spiel zwischen Mainz 05 und Borussia Dortmund wollen die Schwarz-Gelben ihre starke Form bestätigen und wieder zum Rekordmeister aufschließen. Der hatte bereits am Freitag deutlich gegen Werder Bremen gewonnen (hier mehr zum Spiel lesen).

Erstmals kann Trainer Niko Kovac dabei wohl auf die Dienste eines Neuzugangs setzen! Fabio Silva plagten seit seinem Wechsel ins Ruhrgebiet Verletzungsprobleme. Bei Mainz gegen Borussia Dortmund ist er jedoch endlich im Kader dabei.

Mainz – Borussia Dortmund: Silva gibt Kaderdebüt

Den Wechsel von Fabio Silva hatten zahlreiche Nebengeräusche begleitet. Bei zahlreichen Fans stieß seine Verpflichtung auf Unverständnis, hatten die Dortmunder ihrer Meinung nach doch ganz andere Baustellen, die man hätte schließen müssen. Dann entwickelte sich auch Gesundheitszustand zu einem Mysterium.

+++ Auch spannend: Bellingham-Fragezeichen halten an! Jetzt haut BVB-Boss Lars Ricken auf den Tisch +++

Gerüchte über eine verheimlichte Operation und andere Dinge schwirrten umher. Jüngst wehrte sich der Angreifer entschieden dagegen (hier bekommst du alle Infos). Jetzt der nächste Schritt: Wie die „Ruhr Nachrichten“ berichten, gehörte Silva zum Tross, der sich schon am Freitag (26. September) auf dem Weg zum Spiel Mainz – Borussia Dortmund machte.

Damit ist klar: Silva steht erstmals im Kader der Schwarz-Gelben. Nach Informationen der Zeitung nehme er den Kaderplatz von Juwel Cole Campbell ein, der derzeit bei der U20-Weltmeisterschaft verweilt.

BVB begrüßt weiteren Rückkehrer

Und noch ein weiteres Gesicht ist im Vergleich zu den Vorwochen neu dabei. Niklas Süle hat seine Verletzung überstanden und gehört gegen die 05er ebenfalls wieder dem Kader an. Wichtig für die Hintermannschaft, die so in der weiterhin andauernden Abwesenheit von Emre Can und Aaron Anselmino immerhin wieder eine erfahrene Alternative hat.

Mehr Neuigkeiten gibt es hier:

Ob Kovac den beiden Genesenen bei Mainz gegen Borussia Dortmund direkt auch Einsatzzeit einräumt? Erst vor einer Woche hatte der BVB-Coach überrascht, als er Nico Schlotterbeck nach sechsmonatiger Pause gegen Wolfsburg sofort wieder durchspielen ließ.