Mainz 05 – Borussia Dortmund: BVB-Erlösung – jetzt ist es offiziell

Wochenlang pfiff Schwarzgelb aus dem allerletzten Loch. Auf der Bank saßen notgedrungen nur unerfahrene Greenhorns. Doch vor Mainz 05 – Borussia Dortmund folgt die erste kleine Erlösung.

Die ersten Stars kehren zurück, weitere werden folgen. Bei Mainz 05 – Borussia Dortmund stellt sich die Startelf erstmals nicht von alleine auf. Der BVB atmet auf. Die ärgste Personalnot scheint erst einmal überwunden.

Mainz 05 – Borussia Dortmund: Personal-Knoten löst sich etwas

„Super wichtig“, stellt Trainer Nuri Sahin klar, ist das Gastspiel in Mainz am Samstag (9. November, 15.30 Uhr). Klar, schließlich hat der BVB auswärts einiges wiedergutzumachen. Schon vor dem Anpfiff gibt es die ersten guten Nachrichten. Endlich gibt es Rückkehrer statt weitere Ausfälle. In der gebeutelten Abwehr löst sich der Knoten ein klein wenig auf.

Mit Julian Ryerson und Yan Couto kehren zwei zuvor wochenlang verletzte Verteidiger in den Spieltagskader zurück. Couto hatte sich den Gesäßmuskel verletzt, Ryerson ging es insgesamt gar nicht gut (hier mehr). Ramy Bensebaini fehlt nun zwar gelbgesperrt, dafür hat Juwel Almugera Kabar seine Sperre abgesessen. Eine immens wichtige Nachricht für den BVB, der in allen Belangen unter der angespannten Situation litt.

Erste BVB-Stars kehren in Mainz zurück

In der folgenden Länderspielpause werden aller Voraussicht nach weitere gute Nachrichten folgen. Torwart Gregor Kobel wird wieder fit sein, reist sogar schon für die Länderspiele in die Schweiz. Auch auf Niklas Süle, Waldemar Anton und Kjell Wätjen darf Trainer Sahin nach Mainz 05 – Borussia Dortmund wieder hoffen.

Die Zeit der Ausreden ist damit aber vorbei. Ist ein Großteil der Stars wieder einsatzbereit, werden mehr denn je nicht nur Ergebnisse, sondern auch eine spielerische Steigerung vom BVB erwartet. Für zwei Juwele, die trotz des Engpasses nicht zu ihrem Profi-Debüt kamen, ist die Chance nun jedoch vorerst vertan. Hier mehr.