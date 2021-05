Mainz 05 – Borussia Dortmund: Vor wichtigem Spiel – beim BVB werden böse Erinnerungen wach

Für Borussia Dortmund bleibt keine Zeit, den Sieg in DFB-Pokal ausgiebig zu feiern. Am Sonntag geht es bereits mit der Ligapartie Mainz – Dortmund weiter.

Borussia Dortmund kämpft gegen Mainz um die Champions League, während die 05er eine rekordverdächtige Rückrunde krönen wollen. Wer schnappt sich zwischen Mainz und Dortmund den Sieg?

Mainz 05 – Borussia Dortmund: Katerstimmung nach Pokalsieg?

Wie sich der BVB in Mainz schlägt, erfährst du bei uns. Hier bist du schon vor dem Anpfiff immer auf dem Laufenden.

-------------------------

Alle Infos zum Spiel:

Anstoß: Sonntag, 16. Mai, 18.00 Uhr

Stadion: Opel Arena (Mainz)

Hinspiel: 1:1

--------------------------

Mainz 05 – Borussia Dortmund -:- (-:-)

Tore:

-------------------------

Mögliche Aufstellungen:

Mainz: Zentner - St. Juste, Bell, Niakhaté - da Costa, Mwene - Barreiro, Kohr - Burkardt, Quaison - Onisiwo

Dortmund: Bürki - Piszczek, Akanji, Hummels, Guerreiro - Dahoud - Reus, Bellingham - Reyna, Sancho - Haaland

------------------------

18.01 Uhr: Hier gibt's einen Überblick über alle Ergebnisse des Nachmittags:

Schalke – Frankfurt 4:3

Freiburg – München 2:2

Gladbach – Stuttgart 1:2

Augsburg – Bremen 2:0

Bielefeld – Hoffenheim 1:1

Leverkusen – Union 1:1

Hertha – Köln 0:0

17.33 Uhr: Ausgerechnet, möchte man sagen. Schalke 04 schlägt tatsächlich Eintracht Frankfurt und legt dem BVB die Champions League auf das Silbertablett. 4:3 besiegen die schon abgestiegenen Knappen ihren Gegner. Alle Highlights kannst du hier nachlesen >>>

16.11 Uhr: Vor Mainz 05 sollten die Schwarzgelben gewarnt sein, nicht nur weil es im Hinspiel lediglich zu einem 1:1 reichte. In der letzten Saison kam es kurz vor dem Ende ebenfalls zum Duell der beiden Teams. Dortmund kämpfte noch um die Vizemeisterschaft.

Währenddessen steckte Mainz im tiefsten Abstiegskampf. Dennoch musste Dortmund im eigenen Stadion eine empfindliche 0:2-Pleite einstecken. Dieses Ergebnis soll sich morgen nicht wiederholen.

------------------

Neuigkeiten zu Borussia Dortmund:

------------------

15.23 Uhr: Borussia Dortmund liegt derzeit einen Punkt vor Eintracht Frankfurt. Die Quali für die Königsklasse hat man wieder in der eigenen Hand. Frankfurt muss heute ausgerechnet gegen den FC Schalke 04 vorlegen. Hilft ausgerechnet der Erzrivale?

14.58 Uhr: Am Donnerstag noch in Berlin, am Sonntag schon im Rheinland – die Schwarzgelben können ihren Pokaltriumph keinesfalls ausgiebig genießen. Ob die Feierlichkeiten Auswirkungen auf die Partie gegen die 05er haben?

Samstag, 15. Mai, 14.30 Uhr: Hallo und herzlich Willkommen zum vorletzten Spieltag der Saison. Borussia Dortmund tritt in Mainz an. Wie präsentiert sich der BVB drei Tage nach dem Sieg im DFB-Pokal?