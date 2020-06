Borussia Dortmund: Soll DAS ernsthaft der Grund für die heftige Favre-Kritik sein?

Verrückte Welt beim BVB! Borussia Dortmund spielt aktuell eine der besten Rückrunden in der fast 111-jährigen Vereinsgeschichte, und dennoch steht Lucien Favre massiv in der Kritik.

Nach dem 0:1 gegen die Bayern ist die deutsche Meisterschaft für Borussia Dortmund so gut wie außer Reichweite. Dem BVB winkt die zweite Vizemeisterschaft in Folge.

Borussia Dortmund: Favre in der Kritik

Der abstruse Vorwurf an den Trainer von Borussia Dortmund: Mit Lucien Favre könne man keine Titel gewinnen. Als weitere Belege für diese eigenwillige Theorie ziehen die Favre-Kritiker gerne die Zeit des Schweizers bei Hertha, Gladbach und Nizza heran.

Erstens: Dass Favre keine Titel-Allergie hat, hatte er gleich zu Beginn seiner Trainerkarriere in der Schweiz bewiesen. Mit Außenseiter Servette Genf wurde er 2001 Pokalsieger. Mit dem FC Zürich gewann er 2005 ebenfalls den Cup und wurde 2006 sowie 2007 Schweizer Meister.

Zweitens: Wie kann man Favre allen Ernstes einen Vorwurf machen, dass er mit Außenseitern wie Hertha, Gladbach oder Nizza keine Titel holt?

Lucien Favre gibt seinem Kapitän Lukasz Pizczek die Richtung vor. Foto: imago images/Norbert Schmidt

Favre brachte BVB zurück in die Erfolgsspur

Zugegeben: Nun ist der Schweizer bei Borussia Dortmund angestellt. Und der BVB mag eine Nummer größer sein als die drei Clubs, bei denen Favre zuvor trainiert hatte. Doch auch Borussia Dortmund nimmt im Rennen um die deutsche Meisterschaft Jahr für Jahr die Außenseiterrolle gegen den übermächtigen FC Bayern ein.

Im Sommer 2018 hatte Favre den BVB nach einer enorm chaotischen Vorsaison übernommen. Von jetzt auf gleich brachte er Borussia Dortmund zurück in die Erfolgsspur.

Favre entwickelte die gesamte Mannschaft und einzelne Spieler enorm weiter. Jadon Sancho wurde zu einem der begehrtesten Spieler der Welt, Achraf Hakimi wurde von einem unbekannten Nachwuchs-Kicker zu einem der stärksten Flügelflitzer Europas, und auch Dan-Axel Zagadou machte unter Favre einen gewaltigen Schritt nach vorne.

In der Bundesliga ist Borussia Dortmund auf dem Weg, erneut mit mehr als 70 Punkten Vizemeister zu werden. Und in der Champions League setzte der BVB sich mit Favre in beiden Jahren in anspruchsvollen Champions-League-Gruppen durch.

Sind diese Resultate wirklich als ein Scheitern Favres zu verstehen? (dhe)