Lazio Rom – Borussia Dortmund im Live-Ticker: BVB-Sorgen vor Königsklassen-Auftakt

Rom. Die Champions League geht wieder los! Nur zwei Monate nach dem Finalsieg der Bayern startet die Königsklasse in die nächste Saison. Bei Lazio Rom – Borussia Dortmund ist sofort auch ein Bundesligist am Start.

Doch die Vorfreude ist nicht ungetrübt. Den BVB belasten vor Lazio Rom – Borussia Dortmund arge Personalsorgen in der Abwehr.

Lazio Rom – Borussia Dortmund im Live-Ticker: Hier alle Infos

Und dann ist da ja noch Ciro Immobile. Der Stürmer wurde beim BVB nie glücklich, hat sich in der italienischen Hauptstadt zu einem Tormonster gemausert und noch eine Rechnung mit seinem Ex-Klub offen.

Der „Goldene Schuh“ gegen eine geplagte Abwehr – Lazio Rom gegen Borussia Dortmund im Live-Ticker bei DER WESTEN.

Lazio Rom – Borussia Dortmund -:- (-:-)

Tore:

Voraussichtliche Aufstellungen:

Rom: Strakosha - Patric, Acerbi, Hoedt - S. Milinkovic-Savic - Parolo, Fares - Lucas Leiva, Luis Alberto - Immobile, Correa

Dortmund: Bürki - Piszczek, Hummels, Delaney - Meunier, Bellingham, Witsel, Guerreiro - Reus - Sancho, Haaland

22.15 Uhr: Doch auch die Gastgeber haben einige Ausfälle zu beklagen. Lazio Rom fehlen Manuel Lazzari (Oberschenkelverletzung), Bastos (Oberschenkelverletzung), Luiz Felipe (Knöchelverletzung), Andreas Pereira (Fieber), Kapitän Senad Lulic (Knöchel-OP), Stefan Radu (Oberschenkelverletzung) und Silvio Proto (Armverletzung).

21.55 Uhr: Damit bleiben Lucien Favre kaum noch Optionen. Mats Hummels dürfte gesetzt sein, neben ihm erwies sich der in Hoffenheim eingesprungene gelernte 6er Thomas Delaney als guter Ersatz-Innenverteidiger. Wird Piszczek nicht fit, muss zudem Thomas Meunier oder Mateu Morey in der Dreierkette aushelfen.

21.33 Uhr: Den BVB plagen vor dem ersten Auftritt in der Königsklasse personelle Probleme in der Abwehr. Emre Can ist rotgesperrt, Manuel Akanji coronainfiziert, dazu Dan-Axel Zagadou, Nico Schulz und Marcel Schmelzer verletzt. Mateu Morey ist dazu erst vor wenigen Tagen von einer Erkältung genesen und hinter Lukasz Piszczek steht wegen seiner Augenverletzung ein dickes Fragezeichen.

Montag, 21.00 Uhr: Hallo und herzlich Willkommen im Live-Ticker zum CL-Auftakt von Borussia Dortmund bei Lazio Rom. In genau 24 Stunden geht es los, bis dahin gibt es hier alle relevanten Infos zum Spiel. (mh)