Kovac wird bei BVB-Juwel deutlich: „Muss konkreter werden“

Julien Duranville ist eines der größten Talente im Kader von Borussia Dortmund. Nachdem der 18-Jährige in den beiden vorherigen Spielzeiten bei den BVB-Profis auf gerade mal drei Kurzeinsätze gekommen war, durfte er in dieser Saison sein Talent bereits in 20 Pflichtspiel-Einsätzen aufblitzen lassen.

Gleichzeitig weiß Niko Kovac aber auch, wo der Belgier noch Luft nach oben hat. Der BVB-Trainer äußerte sich nun umfassend zur aktuellen Situation des Flügelstürmers.

Duranville entwickelt sich beim BVB

„Juju ist ein junger, talentierter Spieler, der am Ball sehr viel kann“, sagte Kovac: „Manchmal ist er aber noch ein wenig zu verspielt. Dort muss er noch konkreter werden.“

Vor allem in der Champions League sammelte Duranville in dieser Saison verhältnismäßig viel Spielzeit. In den 14 Partien kam er neunmal zum Einsatz, stand in der Ligaphase gegen Barcelona und Bologna sogar in der Startelf.

Auch im Viertelfinale gegen Barcelona wurde er in beiden Partien eingewechselt und hinterließ bei Kovac einen guten Eindruck. „Schon beim Hinspiel in Barcelona war er hereingekommen und hat ordentlich Schwung hineingebracht“, so der Trainer von Borussia Dortmund: „Jetzt im Rückspiel das Gleiche, da hat er sogar ein Tor vorbereitet.“

„Julien ist auf einem guten Weg“

Der BVB-Coach findet: „Julien arbeitet auch nach hinten sehr gut. Auch in der U23 hat er zuletzt gegen Cottbus sehr gut gespielt. Das ist genau das, was wir jetzt brauchen. Wir brauchen diesen Push noch mal von der Bank. Wenn es zunächst mal nicht so gut läuft in einem Spiel ist es wichtig, dass wir uns auf die Jungs verlassen können, die dann hereinkommen und die Finisher sind.“

An das BVB-Juwel richtet Kovac daher einen klaren Wunsch: „Er ist auf einem guten Weg. Und da soll er weitermachen.“