Moukoko-Albtraum bei Kopenhagen – BVB? Es geht schon wieder los

Wenn der BVB am Dienstagabend (21. Oktober) in Kopenhagen gastiert, wird es für Youssoufa Moukoko ein ganz besonderes Spiel. Schließlich trifft das ehemalige Super-Talent von Borussia Dortmund auf seinen ehemaligen Verein.

Doch wahnsinnig viel geändert hat sich für Moukoko nicht. Beim Spiel zwischen dem FC Kopenhagen und dem BVB droht ihm endgültig der Rückfall in die so verhasste Joker-Rolle. Dabei hatte zunächst alles so gut ausgesehen.

Kopenhagen – BVB: Welche Rolle spielt Moukoko?

Jahrelang war Moukoko in Dortmund als der nächste große Star gehypt worden. In den Jugendmannschaften hatte der Angreifer sämtliche Rekorde gebrochen, war selbst von deutlich älteren Gegenspielern nicht zu stoppen gewesen. Die Schwarz-Gelben rieben sich die Hände, als Moukoko im Alter von 16 Jahren endlich für die Bundesliga spielberechtigt war.

Doch schnell erwies sich der frühe Sprung in den Profibereich als zu groß. Moukoko kam bei den Dortmund-Profis nicht an. Auch eine Leihe nach Nizza brachte keine Besserung, weshalb sich der BVB entschied, sein Juwel im Sommer 2025 an den FC Kopenhagen zu verkaufen.

Bank-Rückfall bei Moukoko

Und dort lief es zunächst auch recht gut. Mit einem Treffer in der Champions-League-Qualifikation half Moukoko dabei, dass sich sein neuer Arbeitgeber für die Liga-Phase der Königsklasse qualifizierte. In der Liga stand er zu Beginn auch oft in der Startelf und sammelte viele Spielminuten.

Doch nach bisher nur zwei Liga-Toren wanderte er zuletzt wieder vermehrt auf die Bank. In der dänischen Superliga stehen jüngst vier Joker-Einsätze in Folge zu Buche, bei denen er nie mehr als 17 Minuten Einsatzzeit bekam. Verfällt der junge Stürmer schon wieder in die Ersatzrolle?

Das wird sich spätestens bei Kopenhagen gegen den BVB zeigen. Denn bisher rotierte Moukoko in den Spielen unter der Woche (Pokal und Champions League) stets in die Startformation. Die Partie gegen die Dortmunder (hier mehr dazu erfahren) könnte also ein Anhaltspunkt sein, ob es sich in der Liga um Belastungsteuerung handelt, oder ob Moukoko sich erst wieder rankämpfen muss.