Trotz großer Kritik – Kovac überrascht vor Kopenhagen – BVB

Borussia Dortmund steht vor einem immens wichtigen Auswärtsspiel. Will man direkten Einzug ins Champions-League-Achtelfinale schaffen, müssen im Duell Kopenhagen – BVB unbedingt drei Punkte.

Angesichts der kommenden Wochen war zuletzt spekuliert worden, dass Trainer Niko Kovac im Spiel Kopenhagen – BVB die Rotationsmaschine anwerfen könnte (mehr dazu hier). Nun überrascht der Dortmunder Trainer mit einer Personal-Entscheidung – und trotzt damit der großen Kritik.

Kopenhagen – BVB: Startelfmandat für Bellingham

Jobe Bellingham hatte es in den vergangenen Wochen nicht leicht. Der 30-Millionen-Neuzugang konnte den hohen Erwartungen noch nicht gerecht werden, hatte stattdessen mit durchwachsenen Leistungen zu kämpfen. Coach Kovac stellte sich dennoch vor seinen Schützling, sprach Bellingham stets das Vertrauen aus. Nun bekommt der Engländer beim Spiel Kopenhagen – BVB seine nächste große Chance.

Denn für das CL-Duell in der dänischen Hauptstadt beordert Kovac Bellingham in die Startelf. Für ihn muss Marcel Sabitzer auf die Ersatzbank, der nach zahlreichen Startelfeinsätzen wohl eine Pause braucht. Für Bellingham ergibt sich damit die Möglichkeit, sein Können endlich unter Beweis zu stellen. Zuletzt sah er in München noch unglücklich aus (hier mehr dazu).

Kovac rotiert auch auf anderen Positionen

Doch die Startelf-Berufung von Bellingham ist keineswegs die einzige Veränderungen in der ersten Elf des BVB. Im Vergleich zum Spiel beim FC Bayern rücken auch Ramy Bensebaini, Yan Couto, Julian Brandt und Maximilian Beier in die Anfangsformation.

Die Dortmunder Marschroute dürfte für die Partie Kopenhagen – BVB also klar sein: Es dürfte auf einen offensiven Fußball hinauslaufen, der in der zweiten Halbzeit bei den Bayern schon bestens funktioniert hatte.