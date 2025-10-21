Großer Streitpunkt bei Kopenhagen – BVB: Szene sorgt für Trainer-Ausraster

Kopenhagen – BVB: Ein unterhaltsames Spiel (4:2), in dem beide Offensivreihen im Mittelpunkt standen. Die Dortmunder präsentierten sich dabei, auch nach kritischer Phase, sehr variabel im Angriff und gewannen unterm Strich verdient in unangenehmer Atmosphäre.

Denn die dänischen Fans im Parken-Stadion peitschten ihre Mannschaft gewohnt lautstark nach vorne – leider ohne entsprechende Gegenstimmung aus dem Gästeblock (mehr dazu hier). In der 68. Spielminute bei Kopenhagen – BVB tobten die Heimfans dann komplett. Und das durchaus zurecht.

Kopenhagen – BVB: Neestrup tobt

Im Dortmunder Sechzehner traf Ramy Bensebaini seinen Gegenspieler Youssoufa Moukoko bei dessen Schussversuch mit einer Grätsche am Standbein. Das ehemalige Wunderkind des BVB ging zu Boden. Ein Pfiff blieb aus, ebenso eine Einmischung des Videoschiedsrichters. Das brachte nicht nur die Fans aus Kopenhagen auf die Palme.

FCK-Coach Jacob Neestrup schnellte direkt von der Trainerbank empor, sprintete Richtung Spielfeld und schimpfte wüst auf den Schiedsrichter ein. Danny Makkelie sprach umgehend eine Verwarnung gegen den 37-Jährigen aus. Doch dessen Frust lässt sich nachvollziehen.

BVB im Glück: Kein Elfmeter, kein VAR

Ein potenzieller Elfmeter hätte den Ausgleich bringen können und der Kontakt beim Schuss Moukokos war eindeutig erkennbar. Dass der Schiedsrichter diesen im laufenden Spiel übersehen hat, passiert, doch dass sich der VAR nicht einmal einschaltet, dürfte die Dänen gerade nach dem folgenden Spielausgang frustrieren.

Die Dortmunder überzeugten anschließend durch eiskalte Chancenverwertung und entschieden das Spiel Kopenhagen – BVB vorzeitig durch Treffer von Felix Nmecha und dem eingewechselten Fabio Silva. Trotz strittiger Elfmeterszene ein überzeugender Auftritt der Schwarzgelben.