Gute Nachrichten vor Kopenhagen – Borussia Dortmund! BVB-Fans dürfen jubeln

Für den BVB steht am Dienstagabend (21. Oktober) ein enorm wichtiges Spiel auf dem Programm. Im Spiel Kopenhagen – Borussia Dortmund müssen unbedingt drei Punkte her, um sich ein kleines Polster für die kommenden Aufgaben zu verschaffen. Denn dann kommen Manchester City und Co.

Vor dem Champions-League-Duell Kopenhagen – Borussia Dortmund erreichen Schwarz-Gelb nun gute Nachrichten. Die jungen Talente des BVB zeigen der Profimannschaft von Niko Kovac, wie es geht!

Kopenhagen – Borussia Dortmund: U19 gewinnt in der Youth League

Der starke Dortmunder Start in die Youth League hatte nach dem 3:2-Auswärtssieg in Turin einen herben Dämpfer erhalten. Gegen Atheltic Bilbao setzte es am zweiten Spieltag eine 0:4-Klatsche. Dementsprechend stand die U19 des BVB vor dem Duell Kopenhagen – Borussia Dortmund schon etwas unter Druck. Eine weitere Niederlage und in den kommenden Duellen wäre man direkt unter Zugzwang.

Doch das Team von Trainer Felix Hirschnagl lieferte ab. Am Ende setzte es einen 2:0-Auswärtssieg in der dänischen Hauptstadt. Kurz nach der Halbzeitpause hatte Pharell Kegni, der in dieser Saison eigentlich schon für die Dortmunder Zweitvertretung in der Regionalliga West aufläuft, den BVB in Führung gebracht. In der 95. Minute sorgte der zuvor eingewechselte Tom Faust schließlich für den 2:0-Endstand.

Harte Duelle stehen bevor

Wie auch den Profis steht der U19 des BVB nach dem Sieg in Kopenhagen ein hartes Programm in der Youth League bevor. Am 5. November reist die Hirschnagl-Elf zu Manchester City. Ein Gegner, vor dem sich Borussia Dortmund jedoch keineswegs verstecken muss.

Denn genau wie der BVB hat auch die U19 der „Skyblues“ nach drei Spieltagen sechs Punkte auf dem Konto. Gegen Villareal setzte es parallel zum Dortmunder Sieg in Kopenhagen eine 1:2-Niederlage für die Engländer.