Bei Kopenhagen – Borussia Dortmund wird es deutlich – BVB-Fans setzen deutliches Zeichen

Das Duell Kopenhagen – Borussia Dortmund sorgte bereits im Voraus für jede Menge Diskussionen. Denn aufgrund der Fan-Freundschaft zwischen dem BVB und den Kopenhagener Stadtrivalen Bröndby gab es einige Sicherheits-Bedenken.

Folglich gab die Kopenhagener Seite nur personalisierte Tickets nach Dortmund raus – und das gerade einmal einen Tag vor der Partie Kopenhagen – Borussia Dortmund. Dementsprechend groß war die Wut auf Seite des BVB. Die Fans machen das im Stadion nun deutlich.

Kopenhagen – Borussia Dortmund: Banner-Proteste der BVB-Fans

Die zwei größten Dortmunder Ultra-Gruppierungen „The Unity“ und „Desperados“ sind der Partie in Kopenhagen bereits ferngeblieben. Sie protestieren damit gegen die Maßnahmen der Dänen. Folgerichtig blieb der Auswärtsblock des BVB am Dienstagabend (21. Oktober) etwas ruhiger als üblich. Dennoch machten die übrig gebliebenen Fans auf sich aufmerksam.

Denn diejenigen Fans, die ein eigenes Banner mit nach Kopenhagen brachten, hängten dies im Parken-Stadion falschherum auf. Eine etwas andere Form des Protests, der allerdings deutlich zu erkennen gibt, was die Anhänger von Borussia Dortmund von den Sicherheits-Maßnahmen halten.

Vorgeschichte zwischen Fan-Gruppen

Doch die Sicherheits-Vorkehrungen der Behörden sind nicht ganz unbegründet. Beim Aufeinandertreffen der beiden Klubs in der Saison 2022/23 war es im Vorfeld zu Ausschreitungen gekommen. Schon dort waren von dänischer Seite Konsequenzen gezogen worden. Zu jener Zeit verkaufte man im Rückspiel ebenfalls nur personalisierte Tickets nach Dortmund (hier mehr dazu).

Diese Geschichte wiederholt sich nun also erneut. Schade für die Fans des BVB, die damit eine Europapokal-Reise weniger antreten dürfen.