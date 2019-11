Klopp-Hammer! Ex-BVB-Coach droht mit Boykott – „Dann werden wir nicht antreten!“

Liverpool. Termin-Chaos beim FC Liverpool! Der Champions-League-Sieger ist auf so vielen Hochzeiten gleichzeitig unterwegs, dass nun die Spieltermine miteinander kollidieren.

Jürgen Klopp, einst Trainer von Borussia Dortmund, nun gefeiertes Gesicht des FC Liverpool, sieht sich zu einer drastischen Androhung gezwungen. „The Normal One“ droht mit Spiel-Boykott.

Borussia Dortmund: Ex-Coach Jürgen Klopp droht mit Ligapokal-Boykott

Hintergrund: In einem Wahnsinns-Spiel (5:5 nach 90 Minuten, 10:9 nach Elfmeterschießen) hatte sich der FC Liverpool am Mittwoch für das Viertelfinale im englischen League-Cup qualifiziert. Spieltermin: 17. Dezember.

Erst freute Klopp sich riesig über das Weiterkommen im League-Cup, jetzt droht er an, nicht anzutreten. Foto: imago images/Action Plus

Das Problem: Drei Tage vor dem Viertelfinale bei Aston Villa steht das Premier-League-Spiel gegen den FC Watfort an, einen Tag nach dem geplanten Viertelfinal-Spiel soll der FC Liverpool in der Fifa-Klub-WM antreten – in Katar!

Zwei Spiele in zwei Tagen, dazwischen ein Sieben-Stunde-Flug und drei Stunden Zeitverschiebung, da macht der ehemalige Trainer von Borussia Dortmund nicht mit.

------------------------------------

• Mehr Themen:

Borussia Dortmund: Knallhart! André Schürrle spricht offen über seine BVB-Zukunft

Michael Schumacher: Sohn Mick rührt mit trauriger Nachricht – „Was mein Papa ...“

• Top-News des Tages:

Achtung, Rückruf! Brauerei warnt vor Bier, Cola und Co. – Lauge in Getränken

Urlaub: Frau schwimmt ahnungslos im Meer – dann beginnt ihr Albtraum

-------------------------------------

Jürgen Klopp: „Wir werden nicht die Opfer dieses Problems sein!“

„Ich bin über die Ansetzung nicht besorgt, andere sollten besorgt sein“, stellt Klopp, angesprochen auf die Termin-Kollision, klar. „Wir haben die Ansetzungen nicht gemacht. Die Fifa hat uns gesagt, wo die Klub-WM stattfindet und dass wir dort antreten sollen, das werden wir auch tun. Die Premier League hat uns gesagt, wann wir in der Liga spielen sollen, was wir selbstverständlich auch tun. Wenn der Carabao-Cup (Name des League-Cups, Anm. d. Red.) nun keinen angemessenen Termin für uns findet, und damit meine ich nicht Weihnachten um 3 Uhr morgens, dann werden wir nicht antreten.“

Rumms! Klare Klopp-Ansage. Der Ex-BVB-Coach droht mit Pokal-Boykott und nimmt die Verantwortlichen des League-Cups in die Pflicht. „Wir werden nicht die Opfer dieses Problems sein!“