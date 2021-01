Kevin Großkreutz: Jetzt ist es offiziell! BVB-Legende lüftet nach Karriere-Ende dieses Geheimnis

Nach über 15 Jahren Profifußball und sechs Karrierestationen zieht Kevin Großkreutz nun einen Schlussstrich.

Die BVB-Legende verkündete am Sonntag das Ende seiner Profi-Karriere. Mit dem Fußball an sich ist es für Kevin Großkreutz aber noch nicht vorbei. Er verrät auch, wie es nun weitergehen soll.

Kevin Großkreutz will zurück zu seinen Wurzeln

Zwei Meisterschaften, ein DFB-Pokalsieg, der Gewinn der Weltmeisterschaft 2014 – Kevin Großkreutz kann auf einige Highlights in seiner Karriere zurückblicken. Mit seiner emotionalen Ankündigung, welche er auch Instagram veröffentlichte, schließt er nun allerdings das Kapitel Profifußballer.

Die Karrierestationen von Kevin Großkreutz:

Rot Weiss Ahlen

Borussia Dortmund

Galatasaray Istanbul

VfB Stuttgart

SV Darmstadt

KFC Uerdingen

Das er neben den ganzen Erfolgen, die er vor allem im Trikot von Borussia Dortmund erlebte, auch von vielen Tiefschlägen und Skandalen nicht verschont wurde, damit geht der gebürtige Dortmunder offen um.

Er habe definitiv keine Bilderbuchkarriere gehabt, gibt er zu. „Wenn ich zum Beispiel an den Dönerwurf denke oder der Abgang in Stuttgart, der nicht schön war“, resümiert Großkreutz. „Fehler macht jeder. Wichtig ist, dass man dazu steht“, sagt er rückblickend.

Großkreutz beim Double-Erfolg 2012. Foto: imago/MIS

Doch wie geht es für den 32-Jährigen jetzt weiter? Auch wenn es mit dem Profifußball nicht mehr sein soll, so will Großkreutz seinem großen Hobby weiterhin verbunden bleiben. Am Ende seines Videos gibt er dazu einen entscheidenden Hinweis.

„Als kleiner Junge habe ich auf Asche in Eving beim VfL Kemminghausen angefangen. Jetzt möchte ich dorthin zurückkehren, wo ich hergekommen bin - zum Amateurfußball“, verrät der einstige Fanliebling.

Dort wolle er mit Freunden die nächste Geschichte schreiben. Ob dies allerdings bei seinem Kindheitsverein aus Kemminghausen geschehen wird, ist noch offen. Eine endgültige Entscheidung in Sachen Amateurverein hat Großkreutz noch nicht getroffen. Zuletzt gab es immer wieder Gerüchte um ein Engagement beim TuS Bövinghausen in der Westfalenliga.

BVB verabschiedet Großkreutz gebührend

Auch Borussia Dortmund reagierte auf das Karriereende von Großkreutz. „Wenn Kevin sagt, dass er ein echter Borusse ist, dann ist das nicht bloß ein Lippenbekenntnis. Dann ist das einfach die Wahrheit“, ließ Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke in einer Mitteilung des Klubs verlauten.

„Borussia Dortmund sagt einem verdienten Spieler von Herzen Dankeschön für all das, was er unserem Klub gegeben hat“, so Watzke weiter. Zwischen 2009 und 2015 hatte er insgesamt 236 Spiele für den BVB absolviert. (mh)