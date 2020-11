Kevin Großkreutz: Ex-BVB-Star bald Trash-TV-Star? In dieser Sat.1-Sendung wird sein Name heiß gehandelt

Auch wenn es sportlich bei Kevin Großkreutz längst nicht mehr rund läuft, sein Status als Kult-Kicker ist unangefochten.

Aktuell ist der Ex-BVB-Star vereinslos, nachdem sein letztes Engagement bei Drittligist Uerdingen in einer Schlammschlacht endete. Jetzt könnte Kevin Großkreutz als Trash-TV-Star eine zweite Karriere machen.

Kevin Großkreutz: Zieht er in Sat.1-Trash-Sendung ein?

Entflieht der Weltmeister ins Paradies? Kevin Großkreutz soll bei der Sat.1-Show „Promis unter Palmen“ im Gespräch sein, berichtet „Bild“.

Die erste Staffel im letzten Frühjahr war ein Quotenerfolg. Desiree Nick, Ernesto Monte oder Bastian Yotta waren dabei. Jetzt bastelt Sat.1 an einer neuen Folge - trotz Corona.

Es bleibt Raum für Spekulationen

Mit dem Weltmeister von 2014 will der Sender einen dicken Fisch an Bord ziehen. Aber noch hält sich Sat.1 bedeckt, was mögliche Kandidaten angeht. Auch der Ex-Bundesliga-Kicker sagte zu „Bild“: „Ich habe mehrere TV-Anfragen vorliegen. Sowas ist eher nichts für mich.“ Na, das lässt zumindest Luft für ein wenig Spekulationen.

Bei Promis unter Palmen Foto: SAT.1/Richard Hübner

Großkreutz droht Terminkollision

Doch Großkreutz würde möglicherweise eine Terminkollision drohen. Denn der Ex-Nationalspieler befindet sich noch in einer gerichtlichen Auseinandersetzung mit seinem letzten Verein KFC Uerdingen. Anfang 2021 geht es vor Gericht.

Kevin Großkreutz spielte zuletzt für den KFC Uerdingen. Foto: imago images/Revierfoto

Sicher ist: Ein Einzug in die Trash-Show wäre wohl gleichbedeutend mit dem Ende seiner fußballerischen Profi-Karriere.

Neben Großkreutz wird auch Elena Miras, Ex-Teilnehmerin bei „Love Island“ und „Das Sommerhaus der Stars“, als Kandidatin gehandelt. (ms)