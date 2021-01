Kevin Großkreutz beendet seine Profi-Karriere – HIER geht's für die BVB-Legende weiter

Paukenschlag von Kevin Großkreutz!

Der Ex-BVB-Star beendet seine Profi-Karriere im Alter von 32 Jahren. Das teilte Kevin Großkreutz am Sonntagabend auf seinem Instagram-Account mit.

Kevin Großkreutz verabschiedet sich – ganz vorbei ist es noch nicht!

„Ich trainiere weiter jeden Tag, denn man weiß nie, was passiert. Im Fußball kann es schnell gehen, da will ich natürlich fit bleiben. Ganz aufgehört habe ich noch nicht, das entscheide ich Anfang Januar“, hatte Kevin Großkreutz Ende Dezember angekündigt.

Kevin Großkreutz feierte mit dem BVB das Double. Foto: imago sportfotodienst

Jetzt ist seine Entscheidung gefallen. Auf Instagram teilte er seinen Fans in einem Clip mit, dass er seine Profi-Karriere beendet. „Hallo Fans, Freunde und Weggefährten, mir war klar, dass irgendwann der Tag kommt und heute ist es soweit. Nach 15 Jahren ist es für mich an der Zeit dem Profifußball ‚Tschüss‘ zu sagen“, sagt er in dem Video.

Er lässt seine schönen aber auch schlechten Momente der Karriere nochmal Revue passieren und bedankt sich bei allen, die ihn unterstützt haben. Großkreutz betont, dass das nicht nur der BVB sei. Seine Stationen Stuttgart und Darmstadt seien ebenfalls wichtig gewesen. Und auch die Kontakte nach Frankfurt und zum 1. FC Köln.

Großkreutz: „Die nächste Geschichte schreiben“

„Jetzt möchte ich zurückkehren, wo ich hergekommen bin: Im Amateursport! Mit Freunden die nächste Geschichte schreiben“, kündigt Großkreutz an. Wohin der 32-Jährige nun wechselt, ließ er allerdings offen.

Zuletzt hatte es konkrete Anzeichen gegeben, dass es für Großkreutz beim TuS Bövinghausen in der Westfalenliga 2 weitergehen könnte. (fs)