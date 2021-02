Kevin Großkreutz: BVB-Legende gibt privaten Einblick – diesen schwarzgelben Moment wird er nie vergessen

Kevin Großkreutz wurde bei Borussia Dortmund als Dortmunder Junge, zweifacher Meister und Pokalsieger und so zu einer echten Legende.

Seine Profikarriere hat Kevin Großkreutz mittlerweile an den Nagel gehängt. Seine Zeit beim BVB bleibt dennoch unvergessen. Besonders an einen Moment wird er sich immer erinnern, wie er nun verrät.

Kevin Großkreutz: Gänsehaut-Erinnerung an seinen ersten Einsatz

Sechs Jahre trug Großkreutz das Trikot von Borussia Dortmund. In 236 Pflichtspielen für seinen Herzensverein gewann er 2011 die Deutsche Meisterschaft und ein Jahr später das Double. Für den 32-Jährigen bis heute die schönsten Titel seiner Karriere, noch vor der Weltmeisterschaft 2014.

Noch heute wird Großkreutz beim BVB gefeiert. Foto: imago/Kirchner-Media

„Der schönste Titel war die erste deutsche Meisterschaft mit meinem Verein, mit meiner Stadt“, verrät Großkreutz nun in der Sendung „Meine Geschichte“ von „Sky“. Replikate der Trophäen zieren eine Vitrine in seinem Haus in Dortmund.

-------------

Das ist Kevin Großkreutz:

Geboren am 19. Juli 1988 in Dortmund

Sein erster Versuch in der BVB-Jugend scheiterte und er ging nach Ahlen

2009 holte ihn Dortmund zurück

Gehörte in den Meisterjahren zu den wichtigen Stützen des Teams

Ab 2016 spielte er für viele Vereine, ehe er Im Januar seine Profikarriere beendete

Gewann zwei Mal die deutsche Meisterschaft, den DFB-Pokal und wurde 2014 Weltmeister

-------------

Doch nicht nur an die Titelgewinne erinnert sich der einstige BVB-Profi gerne zurück. Als er mit Moderator Riccardo Basile über sein Debüt für die Borussia spricht, bekommt Großkreutz Gänsehaut.

Am 8. August 2009 stand er gegen den 1. FC Köln erstmals im Bundesligakader unter Trainer Jürgen Klopp. „Ich war vor dem Spiel so nervös und konnte nachts nicht schlafen“, gesteht der Ur-Dortmunder.

+++ Kevin Großkreutz überrascht vor dem Derby mit Schalke-Botschaft – „Da braucht man nicht zu diskutieren“ +++

Trotzdem war der Moment, als er das erste Mal die Südtribüne vom Platz aus erblickte, einmalig. „Du weißt, da standest du selbst und jetzt stehen da viele Freunde und sogar deine Familie“, gerät er bei der Erinnerung ins Schwärmen.

Kevin Großkreutz bei seinem Bundesligadebüt gegen Köln. Foto: imago/Team 2

Emotionale Großkreutz-Anekdote zu seinem Debüt

Zu seinem Debüt gibt Großkreutz dann noch eine weitere Emotionale Anekdote. Klopp wollte ihn damals in der 70. Minute einwechseln. „Ich habe drei Mal Kloppo gefragt, ob ich wirklich eingewechselt werde“, schildert er.

------------

-------------

„Alle sahen mich an und meinten: ‚Ja du‘“, erzählt er weiter. „Dann laufe ich an der Außenlinie entlang und das ganze Stadion steht auf und singt ‚Wir sind alle Dortmunder Jungs‘ – Diesen Moment werde ich mein Leben lang nicht vergessen.“ (mh)