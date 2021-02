Kevin Großkreutz teilt Bild mit seinem Vater – und die Fans bemerken sofort eine verblüffende Ähnlichkeit

Ein berührendes Foto von Kevin Großkreutz sorgt bei einigen Fans zunächst mal für verdutzte Blicke!

Der langjährige Profi von Borussia Dortmund hat auf Instagram ein Foto von sich und seinem Vater gepostet. Doch die Anhänger von Schwarz-Gelb glauben auf den ersten Blick, neben Publikumsliebling Kevin Großkreutz auf dem Bild noch eine ganz andere prominente Persönlichkeit des Vereins zu erkennen.

Kevin Großkreutz postet BVB-Fanfoto mit seinem Vater

Auf dem Foto sitzen Kevin und sein Vater schlafend in einem Bus, gekleidet in voller BVB-Fanmontur – offenbar kehren die beiden gerade von einer kräftezehrenden Auswärtsfahrt zurück. „Als Kind bin ich mit meinem Vater gekommen und der wurde auch schon von seinem mitgenommen“, schreibt der gebürtige Dortmunder Großkreutz dazu.

Das ist Kevin Großkreutz:

am 19. Juli 1988 in Dortmund geboren

bis 2002 in der BVB-Jugend, dann zu Rot-Weiss Ahlen gewechselt

kehrte 2009 zu den BVB-Profis zurück und spielte bis 2015 für die Borussia

holte mit dem BVB zweimal die Meisterschaft (2011, 2012) und einmal den DFB-Pokal (2012)

gehörte zum WM-Kader 2014 der deutschen Nationalmannschaft

weitere Profistationen: Galatasaray Istanbul, VfB Stuttgart, SV Darmstadt 98, KFC Uerdingen

Doch Kevins Papa erinnert einige Fans an einen ehemaligen BVB-Spieler und -Trainer: Matthias Sammer!

Großkreutz Senior sieht aus wie Matthias Sammer

„Kurz gedacht, Matthias Sammer“, schreibt ein User. Ein anderer stimmt zu: „Wusste gar nicht, dass Matthias Sammer dein Vater ist“. Und tatsächlich ist die Ähnlichkeit mit dem Meistertrainer von 2002, der mittlerweile als externer Berater beim BVB arbeitet, nicht von der Hand zu weisen.

Einige Fans verwechselten Kevin Großkreutz' Vater mit Ex-BVB-Profi Matthias Sammer. Foto: IMAGO / Kicker/Liedel

Viele Kommentarschreiber schwelgen bei dem Foto aber eher in nostalgischen Erinnerungen an Bus- oder Zugfahrten, als man dem BVB zu Auswärtsspielen in der Bundesliga oder der Champions League hinterherfuhr. Und hier und da wünscht sich der ein oder andere Fan einen Kevin Großkreutz wieder zurück ins schwarz-gelbe Team.

Großkreutz kickt in der 6. Liga

Doch der 32-Jährige hat seine Profikarriere bereits beendet. Seit Januar 2021 kickt er nur noch im Amateurbereich. In der 6. Liga steht Großkreutz beim TuS Bövinghausen unter Vertrag. (at)