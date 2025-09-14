Entscheidung getroffen! UEFA macht es vor Juventus Turin – Borussia Dortmund offiziell

Borussia Dortmund hat nach dem Auswärtssieg in Heidenheim (2:0) nicht viel Zeit zum Jubeln. Für das Team von Niko Kovac geht es bereits am Dienstag (16. September) in der Champions League gegen Juventus Turin weiter.

Das erste Spiel der Königsklasse in dieser Saison steht vor der Tür. Und das wird sofort ein Kracher-Duell. Mit Juventus Turin wartet auf Borussia Dortmund eine große Herausforderung. Und jetzt hat die UEFA eine wichtige Entscheidung zu dieser Partie verkündet.

Juventus Turin – Borussia Dortmund: Ein Duell auf Augenhöhe

Mit Juventus Turin wartet auf den BVB ein Gegner, der in der Serie A mit voller Punktzahl gestartet ist. Die Mannschaft von Igor Tudor hatte einen überragenden Saisonstart, den sie am Samstagabend (13. September) noch einmal richtig untermauert hat. Gegen den Champions-League-Finalisten der vergangenen Saison, Inter Mailand, konnten die Turiner in einer spektakulären Partie 4:3 gewinnen.

Doch auch der BVB braucht sich sicherlich nicht zu verstecken. Schließlich fand man nach einem verpatzten Saisonstart mit anschließenden zwei Siegen in Folge wieder in die Spur. Eine Partie auf Augenhöhe wird erwartet, für die die UEFA jetzt auch den Schiedsrichter bekannt gegeben hat.

Letexier wird die Partie leiten

Der erfahrene Franzose Francois Letexier wird das Duell zwischen Juventus Turin und Borussia Dortmund pfeiffen. In seiner bisherigen Karriere leitete der 36-jährige Schiedsrichter bereits 20 Spiele in der Königsklasse. Den BVB pfiff er dabei bereits in drei Spielen: 2021 beim 5:0-Erfolg gegen Besiktas Istanbul, 2022 beim 3:0-Erfolg gegen den FC Kopenhagen und zuletzt im vergangenen Jahr bei der 2:3-Pleite gegen den FC Barcelona. Insgesamt hat der BVB somit eine positive Bilanz unter der Leitung von Letexier vorzuweisen.

Hier mehr News für dich:

Juventus Turin pfiff der Franzose in der Königsklasse bislang nur einmal, im vergangenen Jahr gegen RB Leipzig. Dort gewannen die Turiner mit 3:2. Letztendlich kommt es aber auf die Leistungen beider Teams am Dienstagabend (16. September) an – mit der Hoffnung, dass die Diskussionen über den Schiedsrichter nicht in den Vordergrund geraten.