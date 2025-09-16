Juventus Turin – Borussia Dortmund: BVB verkündet dicke Überraschung!

Für den BVB beginnt die neue Saison in der Champions League gleich mit einem ganz dicken Brocken. Auswärts bei Juventus Turin muss Borussia Dortmund ran – und das mit den inzwischen leidlich bekannten Personalproblemen.

An der Personalfront aber gibt es kurz vor Juventus Turin – Borussia Dortmund eine dicke Überraschung: Pascal Groß galt bereits als Ausfall, reiste aber kurzfristig nach und steht im Spieltagskader der Schwarzgelben.

Juventus Turin – Borussia Dortmund: Groß überraschend dabei

In allen Spielen der noch jungen Saison stand Pascal Groß auf dem Platz, bis auf das 3:0 gegen Union Berlin auch immer in der Startelf. Trotz des starken Angebots im zentralen Mittelfeld setzt Trainer Niko Kovac auf den Strategen. Umso schwerer wog die Nachricht, dass sich der 34-Jährige nach dem Auswärtssieg beim 1. FC Heidenheim (2:0) einen Magen-Darm-Infekt eingefangen hatte.

Eine schlechte Botschaft besonders mit Blick auf die nun startende Champions-League-Saison, in der Borussia Dortmund mit Juventus Turin gleich das erste Großkaliber vor der Brust hat (hier mehr dazu). Ein Einsatz von Pascal Groß am Dienstag (21 Uhr) war praktisch ausgeschlossen – und so stieg der Routinier auch gar nicht erst mit in den Flieger gen Italien.

Pascal Groß reiste nach

Als der BVB eine Stunde vor Anpfiff die Startelf für das Topspiel verkündete, gab es dann aber große Augen. Auf der Bank: Pascal Groß! Der hatte sich am Dienstag so gut gefühlt, dass er kurzerhand nachgereist war und es nun tatsächlich noch in den Spieltagskader geschafft hat.

Ob er am Ende gar zu Einsatz kommt? Zumindest wird Niko Kovac ihn nicht für Juventus Turin – Borussia Dortmund nominiert haben, wenn eine Einwechselung ausgeschlossen ist. Im Zweifel dürfte er die positionsgleichen Jobe Bellingham und Carney Chukwuemeka aber vorziehen.