Juventus – BVB eskaliert: Fans trauen ihren Augen nicht – „Das ist unfassbar“

Es war ein Topspiel gleich zum Start in die neue Champions-League-Saison – und es drohte ein zäher Kick zu werden. Doch was sich in der zweiten Halbzeit von Juventus – BVB (4:4) ereignete, riss selbst die neutralen Fußballfans komplett vom Hocker.

Nach einem chancenarmen ersten Durchgang überschlugen sich nach dem Seitenwechsel die Ereignisse. Wie zwei Boxer ohne Deckung ballerten sich Juventus und BVB abwechselnd die Tore rein, lieferten sich einen packenden Fight, den so schnell kein Fan vergessen wird.

Juventus – BVB wird zum irren Drama

0,04 xGoals verzeichnete Borussia Dortmund nach 45 Minuten. Turin hatte nicht viel mehr. Ein Spiel auf Augenhöhe mit viel Kontrolle – doch vor den Toren passierte nicht viel. Was beim Pausentee noch niemand wusste: Es sollte ein denkwürdiges Spiel werden. Seit dem Champions-League-Finale 1997 hatte Schwarzgelb nicht mehr gegen Juve gewonnen. Dieser Bann wäre um ein Haar spektakulär gebrochen.

Nach 52 Minuten sorgte Karim Adeyemi sehenswert für die Dortmunder Führung, elf Minuten später glich Kenan Yildiz für die Italiener mit einem Traumtor aus (64.). Keine 60 Sekunden später machte Felix Nmecha (65.) das 2:1. Das dritte Tor in vier Minuten machte wieder Juventus – Dusan Vlahovic vollstreckte zum 2:2. Doch noch immer schalteten beide Teams keinen Gang runter. Yan Couto (74.) markierte das 3:2, Bensebaini per Elfmeter das 4:2 (86.), bevor erneut Vlahovic auf 4:3 verkürzte (90.+4).

„Junge, was geht da bitte ab?!“

Der Endstand? Nein! 90.+6 hatte Lloyd Kelly das letzte Wort und köpfte noch zum 4:4 ein! Nach dem Schlusspfiff mussten alle Zuschauer im Stadion und am TV erstmal durchatmen. Auch im Netz überschlugen sich die Fans bei diesem offenen Schlagabtausch. Sie konnten ihren Augen kaum trauen, was im Turiner Stadion passierte.

„Was ist das für ein Spiel???“

„Das ist unfassbar!“

„Junge, was geht da bitte ab?!“

„Wahnsinn!!!“

„45 Minuten gar nix und jetzt munteres Scheibenschießen“

„Beide Mannschaften haben kein Bock zu verteidigen“

Am Ende musste sich Borussia Dortmund nach Juventus – BVB schwarz ärgern, dieses wilde Spiel nicht über die Linie gebracht zu haben. Für alle neutralen Fans aber war es ein denkwürdiger Abend.