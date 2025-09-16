Juventus – BVB: Dieses Problem wird Kovac einfach nicht los – es ist hausgemacht

Es ist so weit: Am Dienstagabend (16. September) steht für den BVB das erste Champions-League-Duell an. Mit Juventus Turin wartet auch gleich ein echter Hammer-Gegner auf die Mannschaft von Trainer Niko Kovac.

Doch vor dem Auftakt in der Königsklasse hat Kovac mit einem großen Problem zu kämpfen – und das ist teilweise selbstverschuldet. Der BVB wird in Turin nur einen stark dezimierten Kader zur Verfügung haben.

Vor Juventus – BVB: Kovac hat ein Problem

Es war vor der Saison offenbar der feste Plan: Kovac und die BVB-Bosse wollten mit einem Mini-Kader arbeiten. Jeder Spieler sollte ausreichend Spielzeit erhalten, um zufrieden zu sein – mit einer guten Team-Harmonie als Ergebnis. Doch die Nachteile dieses Ansatzes fallen dem BVB jetzt schon auf die Füße.

Borussia Dortmund startete bereits mit mehreren Langzeitverletzten in die Saison: Nico Schlotterbeck, Emre Can, Niklas Süle und Julien Duranville allen voran. Zuletzt gesellte sich auch noch Neuzugang Fabio Silva zu dieser Liste. All diese Spieler werden gegen Juventus Turin nicht zur Verfügung stehen. Aber das ist noch nicht alles.

Das hat Juve dem BVB voraus

Auch Aaron Anselmino, der bereits im letzten Spiel gegen Heidenheim aufgrund muskulärer Probleme fehlte, wird gegen Juventus ausfallen. Kovac betonte auf der Pressekonferenz, dass die Mannschaft Spieler brauche, die über 90 Minuten gehen können – und Anselmino ist derzeit wohl noch nicht bereit dafür.

Doch damit hören die Probleme nicht auf: Auch Routinier Pascal Groß könnte wegen Magenbeschwerden ausfallen. Bis zur letzten Sekunde wird Kovac hoffen, dass Groß bis zum Anpfiff doch noch einsatzfähig ist. Im Gegensatz dazu hat Juventus Turin mit solchen Problemen nicht zu kämpfen. Kovac hob explizit die überragende Kadertiefe von Juve hervor: „Sie haben im Test bei uns elf Mal gewechselt und es gab keinen Qualitätsverlust.“ Ein geplanter Mini-Kader – ist dieses Projekt jetzt schon als gescheitert anzusehen?