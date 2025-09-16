Heftiger Zoff bei Juve – BVB! Kovac außer sich vor Wut

Die zweite Hälfte bei Juve – BVB (4:4) gehörte zu großen Teilen den Dortmundern. Doch am Ende kann sich davon niemand etwas kaufen. Die Borussia verspielt mehrfach eine Führung und fliegt mit einem extrem bitteren Unentschieden zurück in die Heimat. Doch es war nicht der Spielverlauf, der Niko Kovac auf die Palme brachte.

In der 86. Spielminute erhielt die Borussia einen berechtigten Handelfmeter. Ramy Bensebaini verwandelte zum zwischenzeitlichen 4:2 bei Juve – BVB und dem sicher geglaubten Sieg. Doch dem Strafstoß gingen wilde Streitigkeiten innerhalb der Dortmunder Mannschaft voraus – wofür Niko Kovac überhaupt kein Verständnis zeigte.

Elemeter-Streit bei Juve – BVB

Wer soll schießen? Serhou Guirassy will. Bensebaini rückt den Ball nicht raus. Und auch Julian Brandt und Marcel Sabitzer mischen im Zoff mit. Das führt zu kuriosen Szenen. Ein wütender Bensebaini schmettert den Ball zu Boden und alle meckern sich lautstark an. Am Ende setzt sich der Algerier durch.

+++Juventus – BVB eskaliert: Fans trauen ihren Augen nicht+++

Kovac kann nur von draußen zusehen, lässt seiner Wut dennoch freien Lauf und versucht den Konflikt der Streithähne in seiner eigenen Mannschaft zu regeln – zunächst ohne Erfolg, was den BVB-Coach in noch größere Rage versetzt. Wild gestikulierend schreit er auf den Platz. Offenbar war die Hierarchie klar verteilt: Guirassy schießt die Elfmeter. Bensebaini setzte sich darüber hinweg – was den Guineaer auch während der Ausführung noch sauer machte.

Kovac baut Spieler auf

Am Ende verwandelte Besebaini souverän. Eine Führung, die zum Sieg über Juventus hätte reichen müssen. Dass sich die Borussia am Ende doch noch die Butter vom Brot nehmen ließ, ist extrem bitter. Doch Kovac wirkte nach Abpfiff schojn wieder gewohnt gefasst.

Mehr aktuelle BVB-News für Dich:

Der Dortmunder Coach ging schnell zu seinen Spielern und baute insbesondere die Pechvögel des Spiels Juve – BVB auf. Zurecht, denn an den Großteil des Spiels sollte die Mannschaft anknüpfen. Peinliche Streitereien vor der Elfmeterausführung gehören sicherlich nicht dazu.