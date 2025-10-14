Julian Nagelsmann bleibt keine andere Wahl – BVB schlägt die Hände überm Kopf zusammen

Auf ihn blickten bei dieser Länderspielpause alle: Nico Schlotterbeck feierte nach monatelanger Verletzung auch in der Nationalmannschaft sein Comeback. Bundestrainer Julian Nagelsmann wollte den Dortmunder unbedingt dabei haben, auch weil Antonio Rüdiger verletzt passen musste.

Beim BVB freut man sich natürlich, wenn die eigenen Stars für den DFB wichtig sind. Dennoch blickte man bezüglich Schlotterbeck auch ein bisschen sorgenvoll auf die beiden Spiele gegen Luxemburg und Nordirland. Und trotz geäußerte Hoffnungen blieb Julian Nagelsmann keine große Wahl.

Wichtige Bitte an Julian Nagelsmann

„Ich denke, es ist total normal, dass man einen Spieler, der ein paar Monate verletzt war, jetzt nicht zweimal 90 Minuten spielen lassen muss, zumal das erste Spiel ja auch gegen Luxemburg ist. Das, denke ich mir, können alle anderen auch soweit hinbekommen.“ Es war ein frommer Wunsch, den BVB-Trainer Niko Kovac vor der Länderspielpause äußerte.

Die Intention war klar: Der Bundestrainer möge Schlotterbeck nach dessen langer Verletzung nicht gleich verheizen, zumal es nominell nur gegen zwei Fußballzwerge ging. Doch der Dortmunder Star-Verteidiger war gleich gefragt.

Schlotterbeck gleich gefragt

Julian Nagelsmann setzte gegen Luxemburg von Anfang an auf ihn. Als sich schon zur Halbzeit eine machbare Aufgabe angedeutet hatte, nahm der Bundestrainer Schlotterbeck vom Feld und gönnte ihm eine Hälfte Pause. Sicher hätte er das auch gerne gegen Nordirland gemacht. Doch der Spielverlauf ließ das nicht zu.

Denn die Partie stand bis zum Schluss auf des Messers Schneide. Beim knappen 1:0-Erfolg war es dem deutschen Cheftrainer zu gefährlich, etwas an seiner stabilen Abwehr zu ändern und so spielte Schlotterbeck (wenige Tage vor dem Bundesliga-Spiel gegen Bayern München) 90 Minuten durch. Zumal Deutschland sich nach der Niederlage im ersten Spiel gegen die Slowakei keinen weiteren Ausrutscher erlauben darf.

Dass es gegen robuste Nordiren auch einen Schreckmoment um Schlotterbeck gab (hier mehr dazu lesen) dürfte man beim BVB sorgenvoll registriert haben. Letztlich absolvierte Schlotterbeck 135 von 180 Minuten für Deutschland. Eine ordentliche Belastung für einen Spieler, der zuvor ein halbes Jahr lang fehlte. Wie Niko Kovac das trotz vorheriger Bitte an Julian Nagelsmann aufnimmt?