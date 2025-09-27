Nach unschöner Überraschung: Julian Brandt nutzt seine Chance

Diese Nachricht vor dem Auswärtsspiel in Mainz (2:0) kam auch für Julian Brandt sicher überraschend. Der 29-Jährige musste Serhou Guirassy in der Dortmunder Offensive ersetzen. Den Top-Stürmer des BVB plagte eine Oberschenkelverletzung – also die Chance, sich von Beginn an zu zeigen.

Und das, nachdem Julian Brandt zuletzt harte Wochen überstehen musste. Ihn selbst plagte ein Kahnbeinbruch, der den Spielmacher gegen Heidenheim nicht antreten ließ und gegen Wolfsburg auf die Bank verbannte. Jetzt also konnte Brandt sein Talent endlich wieder zeigen und das gelang.

Zwei Vorlagen von Julian Brandt

Gegen Mainz zeigte der Dortmunder eine erstklassige Vorstellung und half entscheidend beim Auswärtssieg mit. Zwei Vorlagen legte Brandt bereits in der ersten Hälfte der Partie auf. Daniel Svensson und Karim Adeyemi mussten daraufhin nur noch einschieben. Brandts clevere Vorlagen ebneten den Weg zu seinem souveränen Dreier für die Borussia.

So ließ der Spielmacher die Abwesenheit von Goalgetter Guirassy schnell vergessen. Doch positiv zu erwähnen sind sicherlich sämtliche Dortmunder Offensivspieler. Auch Maximilian Beier, der ins Sturmzentrum rückte, während Brandt dahinter agierte, überzeugte durch eine starke läuferische Partie. Auch Karim Adeyemi erhielt ebenfalls großes Lob – wenn auch nicht ausschließlich (mehr dazu hier).

Harte Spiele für den BVB

Insgesamt knüpft Borussia Dortmund an die starken Leistungen der letzten Wochen an – genau zur richtigen Zeit. Denn es wird in den kommenden Partien richtig heiß. Athletic Bilbao wartet in der Champions League (01. Oktober) und in der Bundesliga muss man sich gegen die Leipziger und beim FC Bayern behaupten.

Daher war es für Julian Brandt umso wichtiger, die Chance des Startelf-Einsatzes zu nutzen. So konnte die gesamte BVB-Offensive Selbstvertrauen tanken und beweisen, dass sie auch ohne Guirassy funktioniert. Brandt dürfe so auch bei Niko Kovac wieder hoch im Kurs stehen.