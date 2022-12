Jürgen Klopp sorgt für Transfer-Hammer – was folgen soll, wird BVB-Fans nicht gefallen

Jürgen Klopp und der FC Liverpool haben mit dem Transfer von Cody Gakpo ihre Transferoffensive eingeläutet. Die Reds wollen in den kommenden Transferphasen ihren Kader strukturell verändern, um auch in der nahen Zukunft eine Top-Mannschaft in der Premier League zu bleiben.

Um dieses Ziel zu erfüllen will der ehemalige BVB-Coach nach dem Niederländer im kommenden Sommer auch einen Engländer verpflichten. Die Rede ist von Jude Bellingham.

Jürgen Klopp will Bellingham verpflichten

Wie die „Bild“ berichtet, soll der FC Liverpool den Mittelfeldspieler im kommenden Sommer unbedingt an die Anfield Road lotsen wollen. Dies wollen die Verantwortlichen allerdings wohl nur zulassen, wenn die Reds mindestens 150 Millionen Euro auf das Konto der Schwarzgelben überweisen.

Weil der Champions-League-Finalist des letzten Jahres große Konkurrenz im Werben um den jungen Engländer hat, schwärmte Reds-Coach Klopp zuletzt öffentlich von seinem Wunschspieler. „Jeder kann sehen, dass er einfach außergewöhnlich ist. Die Sachen, die er kann, sind schwer zu lernen, und die Sachen, die er noch verbessern kann, sind leicht zu lernen. Ich mag nicht über Geld reden, wenn es um einen Spieler wie ihn geht“, meinte der Übungsleiter vor dem Auswärtsspiel seines Klubs bei Aston Villa über Bellingham.

Pro oder Kontra Klopp? Bellingham soll bald Entscheidung treffen

Für einen Wechsel zum FC Liverpool würde sprechen, dass der emotionale Klopp-Fußball ideal zu Bellingham passen würde. Hinzu kommt, dass der 19-Jährige eine gute Verbindung zu den Engländern im Reds-Kader hat. Gegen einen Wechsel zu Klopp und dementsprechend pro Manchester City oder Real Madrid würde sprechen, dass beide Klubs höchstwahrscheinlich wieder in die Champions League kommen werden. Der FC Liverpool steht derzeit fünf Punkte hinter dem Platz, der für eine Teilnahme an der Königsklasse berechtigt. Hinzu kommt, dass bei Manchester City zum Beispiel mit Erling Haaland ein sehr guter Freund des Engländers unter Vertrag steht.

Dem Bericht zufolge könnte der Spieler schon bald eine Entscheidung über seine Zukunft treffen. Während des Trainingslagers der Borussen im spanischen Marbella vom 6. Bis zum 14. Januar soll es Gespräche zwischen der Spielerseite und den BVB-Bossen geben. Die Chancen, dass der Mittelfeldspieler beim Klub bleiben will, schätzt die „Bild“ aufgrund des sechsten Platzes in der Bundesliga als „unwahrscheinlich“ ein.