Jürgen Klopp: Hammer auf Pressekonferenz – Ex-BVB-Coach reagiert nach vierter Pleite knallhart

Schwere Stunden für Jürgen Klopp. Die Trainer-Legende von Borussia Dortmund durchlebt nach vielen erfolgreichen Jahren mit dem FC Liverpool derzeit eine schwerwiegende Krise. Selbst über ein vorzeitiges Aus wird inzwischen gemunkelt.

In Wolverhampton gab es die nächste empfindliche Niederlage für die „Reds“. Die Wolves-Fans besangen bereits die Entlassung von Jürgen Klopp. Der reagierte auf der anschließenden Pressekonferenz knallhart.

Jürgen Klopp in der Krise – Pleite auch in Wolverhampton

Sieben Spiele, ein Sieg – die Bilanz von Liverpool im neuen Jahr ist grausig. Alarmstufe „red“ dürfte spätestens herrschen, als Trainer Klopp auf die Fragen nach dem Warum mit Ratlosigkeit reagierte. Im Profi-Fußball folgte auf sowas nicht selten die Trennung.

Beim jüngsten 0:3 bei den Wolverhampton Wanderers hagelte es bereits Spott von der Tribüne. Im Molineux sangen die Wolves-Fans „You’re getting sacked in the morning” – “Morgen wirst du entlassen”. Das dürfte der 55-Jährige in acht Jahren Liverpool das erste Mal gehört haben.

Klopp verweigert Gespräch

Bei der anschließenden Pressekonferenz sorgte der einstige Star-Coach von Borussia Dortmund für einen Knall. Auf die Frage von „The Athletic“-Reporter James Pearce, ob die Probleme etwas mit Mentalität zutun haben, reagierte Jürgen Klopp rabiat.

Er verweigerte dem Journalisten die Antwort. „Wenn ich ehrlich bin, ist es schwer, sich mit ihnen zu unterhalten“, entgegnet der LFC-Trainer. „Ich würde es vorziehen, es lieber zu lassen. Sie wissen warum. Wegen all der Dinge, die sie geschrieben haben. Wenn jemand anderes die Frage stellt, beantworte ich sie.“

Gesagt, getan. Ein Kollege von Pearce sprang ein, stellte exakt die gleiche Frage und bekam eine ausführliche Antwort. So erlebte man Jürgen Klopp auch schon bei Borussia Dortmund. Hat er einen Pressevertreter auf dem Kieker, bekommt er das zu spüren. Vor allem, wenn es sportlich mies läuft. Den Gerüchten um ein vorzeitiges Aus in Liverpool dürften durch die Pleite weiter eingeheizt werden.