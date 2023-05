Jude Bellingham vor Wechsel? DAS werden Fans nicht gerne hören

Geht er? Bleibt er? Verlängert er vielleicht sogar? Die Zukunft von Jude Bellingham bleibt weiterhin ein Rätsel. Von offizieller Seite gibt es nach wie vor keine klare Tendenz. Bellingham äußert sich gar nicht und die BVB-Verantwortlichen weisen immer wieder darauf hin, dass es keine neuen Entwicklungen gebe.

Jetzt hat sich nach dem Spiel gegen den VfL Wolfsburg ein Teamkollege von Jude Bellingham zu der Zukunft des BVB-Superstars geäußert. Er spricht die bittere Realität aus. Die Fans werden es nicht gerne hören.

Jude Bellingham vor Wechsel? DAS sagt Emre Can

Erst in der vergangenen Woche sorgten sowohl die spanische „Marca“ als auch Transfer-Guru Fabrizio Romano für großen Wirbel. Beide vermeldeten, dass Jude Bellingham sich mit Real Madrid geeinigt habe und die Verhandlungen weit fortgeschritten seien. Sogar von einem Angebot über 100 Millionen Euro, das beim BVB eingegangen sei, wurde berichtet.

Seitens Borussia Dortmund wollte man nicht auf die Berichte eingehen. „Aktuell gibt es keinen neuen Stand. Es gibt kein Angebot und nichts, was wir neu verkünden können“, sagte Sportdirektor Sebastian Kehl bei DAZN.

Und auch Emre Can wurde nach dem Wolfsburg-Spiel von „Sport1“ auf einen möglichen Abgang von Jude Bellingham angesprochen: „In der Mannschaft ist das kein Thema. Mit so hervorragenden Spielern will man immer zusammenspielen – so lange wie möglich“, betonte Can.

„Eines Tages wird er wechseln, das steht fest!“

Aber dann sprach er auch das aus, was viele BVB-Fans sicher überhaupt nicht gerne hören werden. „Wir wissen auch: Eines Tages wird er wechseln, das steht fest! Wir werden sehen, wann es passiert“, so Can. Ob in diesem Sommer oder erst 2024 – Jude Bellingham wird Borussia Dortmund verlassen. Das ist die traurige Wahrheit.

Für Borussia Dortmund wäre es schon ein riesiger Erfolg, wenn man den jungen Briten davon überzeugen könnte, noch ein weiteres Jahr zu bleiben. Auf lange Sicht gibt es aber wohl keine Chance, ihn zu halten.