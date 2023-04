Jude Bellingham: Verlängerung steht bevor! BVB-Star schaut ganz genau hin

Eigentlich konzentriert sich der BVB aktuell voll und ganz auf den Saisonendspurt, um in der Bundesliga die langersehnte Meisterschaft zu holen. Wären da nicht die Personalien um Jude Bellingham und Marco Reus, die seit Wochen und Monaten die Schlagzeilen bestimmen. Während es bei Reus zu einem Vertragspoker mit Borussia Dortmund hinausläuft, wird der britische Superstar zur kommenden Saison wohl aller Voraussicht nach bei einem Top-Klub unterschreiben.

Bei welchem der größten Teams in Europa das der Fall sein wird, wird sich zeigen. Als größter Favorit auf einen Zuschlag gilt derzeit Real Madrid. Doch dort bahnt sich die Vertragsverlängerung mit einem weiteren Superstar an. Könnte die jetzt einen Einfluss auf die Entscheidung von Jude Bellingham nehmen?

Jude Bellingham: Verlängerung steht bevor

Real Madrid, FC Liverpool, Manchester City, FC Chelsea und Paris Saint-Germain: Wer am Ende Jude Bellingham unter Vertrag bekommt, darf sich wohl über das aktuell größte Talent im Fußball freuen. Die Königlichen steht in der Pole Position, wie zahlreiche Medien aus Spanien, England und Deutschland berichten. Das britische Mega-Juwel soll den spanischen Rekordmeister bevorzugen, von der Spielphilosophie und der Historie begeistert sein.

Doch der 19-Jährige stellte auch eine Bedingung an den spanischen Rekordmeister. Um einen Wechsel zu Real Madrid in Betracht ziehen zu können, muss sein Positions-Konkurrent Toni Kroos weichen, berichtete vor einigen Wochen „El Nacional“. Demzufolge solle der BVB-Star fordern, dass entweder Luka Modrić, Toni Kroos oder beide den Verein verlassen sollen.

Ansonsten befürchte Bellingam, angesichts der krassen Personallage im madrilenischen Mittelfeld, dass ihm unter Cheftrainer Carlo Ancelotti lediglich eine Neben- statt einer Führungsrolle zuteil werde. Die Verträge von Modric und Kroos laufen zum Saisonende aus. Beim Deutschen könnte jetzt Fahrt reinkommen. Übereinstimmenden Medienberichten zufolge steht der ehemalige DFB-Star vor einer Vertragsverlängerung.

Wird es Real Madrid?

Wie die spanische Tageszeitung „Marca“ berichtet, hat der 33-Jährige den Königlichen mitgeteilt, dass er seinen am Saisonende auslaufenden Vertrag um ein weiteres Jahr verlängern will. Jude Bellingham wird da ganz genau hinschauen.

Sollte Real Madrid tatsächlich um ein Jahr mit Kroos verlängern, kommt es wohl nur noch auf die Personalie Luka Modric an. Auch bei dem kroatischen Nationalspieler sieht es aktuell danach aus, als würde auch er ein weiteres Jahr an seine Karriere anhängen. Der 37-Jährige ist in Madrid beliebt, spielt trotz hohem Alters noch auf einem starken Niveau.

Wie wird sich Bellingham entscheiden? Spannend ist auch ein Gerücht, dass jetzt plötzlich nach dem Gerücht der Vertragsverlängerung um Toni Kroos aufkommt: Wie die „Times“ berichtet, könnte sich Youngster Bellingham mit einem Wechsel wohl noch Zeit lassen. Er wolle sich auf keinen Fall zu einem Transfer drängen lassen, der dann nicht passt. Deshalb könnte er seine Situation im Sommer 2024 neu evaluieren und bis dahin in Dortmund bleiben.