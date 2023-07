Der Hype ist riesig. Fans und Medien verfolgen Jude Bellingham bei seinen ersten Schritten in Madrid auf Schritt und Tritt. Auch der Verein selbst inszeniert seinen Mega-Transfer gern und breit.

Jetzt sorgt allerdings ein Foto von Jude Bellingham bei Real Madrid für große Aufregung. Auf diesem posiert er mit seinem neuen Trainer Carlo Ancelotti in der Kabine der Königlichen. Ein Detail im Hintergrund lässt den Fans aber keine Ruhe.

Jude Bellingham: Ein eigentlich harmloses Foto

103 Millionen Euro blättert Real für den Engländer auf den Tisch. Eine Summe, die den Ex-Dortmunder sofort zu einem der Top-Stars aufsteigen lässt. Ancelotti, so ist aus Spanien zu vernehmen, ist großer Fan seines Neuzugangs, hat sogar ganz spezielle Pläne für ihn (hier mehr erfahren).

Nun trafen beide erstmals aufeinander. Ancelotti und Bellingham stehen Arm in Arm in der Kabine, lachen fröhlich in die Kamera. Ein entsprechendes Bild teilten die Madrilenen auf Twitter. Ein eigentlich harmloser Schnappschuss, wäre da nicht ein Detail im Hintergrund zu sehen.

Verrät Real einen Wechsel?

In der Real-Kabine ist die Sitzordnung nach Rückennummern sortiert. So sind die Namen von Toni Kroos (8), Luka Modric (10) und Rodrygo (11) zu sehen. Doch was ist das? Durch Jude Bellingham und seinen Coach wird die 9 und der Name dort verdeckt.

Diese trug bis zuletzt Karim Benzema, der nun aber nach Saudi-Arabien wechselte. Die Nummer des Neuzugangs ist es aber auch nicht. Bellingham bekommt bekanntermaßen die 5. Warum also entstand das Foto ausgerechnet da?

Jude Bellingham: Fans frohlocken schon

Für viele Fans ist die Sache klar: Der spanische Spitzenklub will damit einen weiteren Transfer anteasern. Ihr Wunsch: Kylian Mbappe, um den es schon vergangenes Jahr Gerüchte gab.

„Vielleicht ist die Nummer 9 schon für Mbappe vorbereitet“, mutmaßt einer hoffnungsvoll in den Kommentaren. Andere posteten gleich Fotomontagen, bei denen der Franzose über Jude Bellingham gelegt wurde. Spitzfindige Fans entdeckten auf einem anderen Video dann aber, dass das Feld mit der Nummer neun noch leer ist.