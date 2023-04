Jude Bellingham: Verbleib wahrscheinlicher denn je? Diese Nachricht lässt die Fans träumen

Jude Bellingham und Borussia Dortmund – diese Ehe wird eines Tages zu Ende gehen, so viel ist sicher. Allerdings bleibt eine Frage derzeit offen: Wann? Vieles deutete auf den kommenden Sommer hin, doch von den Interessenten macht niemand Fortschritte.

Im Gegenteil: Immer öfter ist zu vernehmen, dass Jude Bellingham so manchem Verein zu teuer sei. Nun scheint sich ein echtes Schwergewicht aus dem Poker um den BVB-Star zurückzuziehen. Die Chance für Borussia Dortmund?

Jude Bellingham: Klopp-Rückzieher

Besonders in England ist man daran interessiert, den ehemaligen Birmingham-Profi zurück auf die Insel zu holen. In ihm sehen Fans, Verantwortliche und Vereine einen kommenden Weltstar. Eine Ambition, die er in Dortmund oft durch starke Leistungen untermauert, obwohl er manchmal aber noch durch fehlende Reife (mit 19 Jahren verständlich) auffällt.

Das hält die Spitzenklubs jedoch nicht davon ab, ihn haben zu wollen. So ging es auch dem FC Liverpool und Jürgen Klopp. Berichten zufolge, soll Jude Bellingham seit über einem Jahr das Transferziel Nummer eins der „Reds“ gewesen sein. Offenbar hat sich das nun geändert, was auch auf die schlechte Saison Liverpools zurückzuführen ist.

Umbruch im Sommer

Der letztjährige Champions-League-Finalist erlebt eine wahre Seuchen-Saison. In der Premier League ist man aktuell nur Achter. Das Verpassen der Königsklasse droht. Das wäre ohnehin schon ein schwerer Rückschlag bei Verpflichtungen wie Jude Bellingham.

Allerdings scheinen die Bosse und Klopp ohnehin zu dem Ergebnis gekommen zu sein, dass der Kader mehrere Baustellen aufweist. Laut „The Guardian“ wolle man diese im Sommer lösen und neue Spieler verpflichten. Ein Umbruch steht also an. Ein Transfer Bellinghams würde die (finanziellen) Möglichkeiten enorm einschränken. Deshalb ziehe sich Liverpool aus dem Poker zurück.

Jude Bellingham: Bleibt er doch?

Für die Fans von Borussia Dortmund steigt dadurch die Hoffnung, dass der Spieler auch über den Sommer hinaus im Ruhrgebiet bleiben könnte. Um den englischen Nationalspieler zu binden, planen die Bosse laut Berichten sogar eine Anhebung des Gehalts.

Zudem spielt der BVB aktuell noch immer um die Meisterschaft. Ein Titel am Ende der Saison wäre ein weiteres gewichtiges Argument, noch ein oder zwei Jahre bei den Schwarzgelben zu bleiben.