Jude Bellingham: Ex-BVB-Star trifft bei Debüt und zieht sofort den Hass der Fans auf sich

Jude Bellingham macht bei Real Madrid da weiter, wo er bei Borussia Dortmund aufgehört hat. Der 20-Jährige hat bei seinem Debüt in La Liga gleich mal getroffen. Beim Sieg gegen Athletic Bilbao erzielte er den Treffer zum 2:0.

Die Fans von Real Madrid ließ Jude Bellingham mit seinem Treffer natürlich jubeln, gleichzeitig zog er damit aber auch den Hass der gegnerischen Anhänger auf sich. Grund dafür war sein provokanter Jubel nach dem Tor.

Jude Bellingham provoziert nach Debüt-Tor

Schon in der Vorbereitung deutete Bellingham an, dass er keine Probleme hat, sich bei seinem neuen Arbeitgeber zu integrieren. Es wirkt fast so, als wäre Bellingham schon länger ein Teil des Starensemble von Real Madrid. Trainer Carlo Ancelotti setzte ihn auch deshalb am 1. Spieltag gegen Athletic Bilbao gleich in die Startelf, während die Altstars Luka Modric und Toni Kroos nur auf der Bank saßen.

+++ Borussia Dortmund: Terzic droht Teufelskreis – war dieser Schritt ein großer Fehler? +++

Unsere Bundesliga-Tippspiele für die 1. und 2. Bundesliga starten! Jetzt kostenlos teilnehmen und jeden Spieltag tolle Preise gewinnen. Die besten Tipper der Saison erwarten eine 5-tägige Urlaubsreise im Wert von 2.500 Euro und noch vieles mehr!

Das Vertrauen zahlte Bellingham mit einem Tor zurück. In der 36. Minute schlug David Alaba eine Ecke in den Strafraum, der Ex-BVB-Star nahm den Ball direkt und die Kugel landete per Aufsetzer im gegnerischen Tor.

+++ Borussia Dortmund: Böse Erinnerungen werden wach – Terzic wird deutlich: „Darüber werden wir reden“ +++

Was Bellingham nach seinem Treffer machte, gefiel aber nicht jedem. Breitbeinig und mit ausgestreckten Armen stellte er sich vor die Kurve der Fans von Athletic Bilbao. Die Reaktionen der Anhänger waren erwartbar: Sie schäumten vor Wut. Ein Foto von der Szene teilte Bellingham sogar im Anschluss bei Twitter. Darauf ist die Reaktion der Fans wunderbar zu erkennen. Sie schreien ihn an, zeigen ihm den Mittelfinger.

Inhalt von Twitter anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Twitter, der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Das könnte dich auch interessieren:

In der nächsten Woche geht es für Jude Bellingham und Real Madrid in der Liga schon weiter. Am Samstag (19. August) treffen die Königlichen auf UD Almeria.