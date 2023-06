Die Bundesligasaison ist vorbei und die meisten Spieler bereits im Urlaub. Doch für einige Akteure ging es nach dem Ablauf der Spielzeit zu ihren Nationalmannschaften. So auch für Jude Bellingham. Bevor dieser seine Karriere bei Real Madrid fortsetzt, sollte er der englischen Nationalmannschaft noch bei den kommenden EM-Qualifikationspartien helfen.

Daraus wird aber nichts. Jude Bellingham wird die Spiele der Three Lions verletzungsbedingt verpassen. Stattdessen geht es für den Noch-Dortmunder wohl in den Urlaub, um sich von der intensiven Saison zu erholen.

Jude Bellingham: Oberschenkel-Verletzung verhindert England-Einsätze

Auch Jude Bellingham selbst dürfte erleichtert sein, dass das Transfer-Hickhack in der vergangenen Woche endlich ein Ende gefunden hat. Der Wechsel zu Real Madrid wurde offiziell verkündet, der BVB-Abgang damit fix. So wollte der 19-Jährige sich nach dem Abschied aus Dortmund auf anstehende Länderspiele fokussieren.

Doch nun dürfte es für den jungen Briten frühzeitig in den Urlaub gehen. Der Noch-Borusse laboriert derzeit an einer Oberschenkelverletzung und wird die EM-Quali-Spiele der Three Lions verpassen. Für die Mannschaft von Nationalcoach Gareth Southgate geht es in der kommenden Woche gegen Malta und Nordmazedonien um wichtige Punkte für die Qualifikation zu EM 2024 in Deutschland.

Neben Malta und Nordmazedonien ist England auch noch mit Italien und der Ukraine in einer Gruppe. Bisher konnten die Three Lions beide Spiele gewinnen. Gelingen auch in der kommenden Woche zwei Siege, ist man auf dem besten Weg, sich zu qualifizieren. Das wird die englische Nationalmannschaft jedoch ohne Bellingham schaffen müssen.

Knieverletzung machte Bellingham zu schaffen

Für ihn ist es nicht die erste Verletzung in diesem Jahr. Erst vor kurzem hatte Jude Bellingham mit Knieproblemen zu kämpfen. Schon im Laufe der Rückrunde machte ihm sein Knie Probleme. Doch der 19-Jährige biss auf die Zähne und absolvierte große Teile der Halbserie unter Schmerzen – für seinen großen Traum, mit dem BVB die Meisterschaft zu gewinnen. Diese holten ihn in den letzten zwei Wochen der Saison ein. Sowohl in Augsburg als auch im Meistershowdown gegen Mainz fehlte er verletzungsbedingt.

Nach der Knieverletzung kommen auch noch Oberschenkelprobleme dazu. Nach der langen und intensiven Saison inklusive Weltmeisterschaft braucht der junge Brite wohl eine Auszeit, bevor er mit Real Madrid in der kommenden Saison um große Titel spielen möchte.