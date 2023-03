Jude Bellingham: Pikantes Treffen kurz vor Champions-League-Kracher! Das kommt für den BVB zur Unzeit

Eigentlich gilt bei Borussia Dortmund am Dienstag (7. März) der volle Fokus auf das Rückspiel im Achtelfinale der Champions League. Dass es nun kurz vor Spielbeginn eine pikante Enthüllung um Superstar Jude Bellingham gibt, wird den Klub gar nicht erfreuen.

Der Vater des BVB-Stars soll sich nämlich ausgerechnet am Tag des Champions-League-Achtelfinals mit einem möglichen Interessenten in einem Hotel in London getroffen haben. Das geht aus einem Bericht hervor.

Jude Bellingham: Pikantes Treffen aufgedeckt

Kaum Gerüchte, keine medienwirksamen Kurztrips der Berater und keine pikanten Aussagen – bislang war es um Jude Bellingham extrem ruhig. Trotz seines möglichen Abgangs im Sommer ließ weder der BVB noch das Mega-Talent irgendwelche Nebengeräusche hinzu.

Jetzt ist zum ersten Mal etwas durchgesickert – und das zum denkbar ungünstigen Zeitpunkt. Wie das Portal „Fußballtransfer“ unter Berufung auf eigene Quellen berichtet, soll sich Bellinghams Vater Mark, der auch sein Berater ist, mit Juni Calafat, dem Chefscout von Real Madrid, im Chelsea Harbour Hotel in London.

Bellingham-Treffen: Zeitpunkt äußerst ungünstig

Demnach soll Real Madrid in dem Meeting seine Interessen an Bellingham nochmal deutlich machen und die Pläne mit dem 19-Jährigen offenlegen. Der BVB-Star gilt bei Real als möglicher Nachfolger für den in die Jahre gekommen Luka Modric.

Dass die Bellingham-Seite mit anderen Vereinen sprechen wird, war schon fast zu erwarten und ist auch nicht zu verhindern. Dass dies aber ausgerechnet vor dem entscheidenden Achtelfinal-Rückspiel der Champions League stattfindet – und das dann auch noch rauskommt, ist äußerst unglücklich. Borussia Dortmund dürfte der Zeitpunkt wohl überhaupt nicht gefallen.

Das könnte dich auch interessieren:

Am Dienstagabend (7. März) ist der BVB zu Gast an der Stamford Bridge. Gegen den FC Chelsea geht es im Rückspiel um den Einzug ins Viertelfinale der Champions League. Das Hinspiel gewann Dortmund mit 1:0.