Jude Bellingham: United-Legende macht große Augen – DAS konnte er kaum glauben

Am Dienstag (07. März) ist Jude Bellingham mit dem BVB aus der Champions League ausgeschieden. Dennoch schaffte es der Brite mal wieder mächtig auf sich aufmerksam zu machen.

Nun hat Jude Bellingham auch Rio Ferdinand zum Staunen gebracht. Allerdings nicht wie zuletzt durch seine Leistung, sondern durch einen anderen bewundernswerten Grund.

Jude Bellingham: Ferdinand reibt sich die Augen

Im Champions-League-Spiel des BVB gegen den FC Chelsea am letzten Dienstag waren mal wieder alle Augen auf Jude Bellingham gerichtet. Nun sollte der Brite sogar Manchester-United-Legende Rio Ferdinand beeindrucken. Dies lag allerdings weniger an seiner Leistung auf dem Feld, sondern eher an seiner Größe.

+++ Borussia Dortmund: Nicht nur Brandt! BVB droht nächster bitterer Ausfall – DerWesten.de +++

Beim TV-Sender „BT Sport“ zeigte sich der 44-Jährige beeindruckt von der körperlichen Verfassung des BVB-Stars. „Ich habe gerade die Größe von Jude Bellingham gesehen. Ich meine, ich habe ihn ein paar Mal im Fernsehen gesehen. Näher habe ich ihn noch nie gesehen. Er ist ein Riese“, meint Ferdinand über den laut Vereinsangaben 1,86 Meter großen 19-Jährigen.

Jude Bellingham bleibt nur Bundesliga und Pokal

Nach der Niederlage gegen Chelsea wird Bellingham in dieser Saison nicht mehr auf der ganz großen internationalen Bühne auflaufen. Um weiterhin für Aufsehen zu sorgen, muss der Brite nun also die Bundesliga und den DFB-Pokal als Plattformen nutzen. Immerhin: In beiden Wettbewerben hat der BVB noch reelle Chancen auf einen bedeutenden Titel.

Mehr aktuelle News:

Sollte Bellingham die Schwarzgelben im Sommer verlassen wollen, muss er also die nationalen Spiele nutzen, um sich weiter ins Schaufenster anderer Klubs zu spielen. Ein Titel mit dem BVB wäre da mit Sicherheit ein gutes Bewerbungsschreiben.