Jude Bellingham: BVB hat Nachfolger im Visier – wildert der Dortmund bei Klopp?

Noch ist der Abgang von Jude Bellingham gar nicht beschlossen, da wird schon wild über seinen möglichen Nachfolger spekuliert. Neben Daichi Kamada steht jetzt der nächste Name auf der Liste Bellingham-Erben – und der kickt gerade noch für Ex-BVB-Coach Jürgen Klopp.

Naby Keita vom FC Liverpool soll bei Borussia Dortmund ein Kandidat für die Nachfolge von Jude Bellingham sein. Das geht aus einem Medienbericht hervor.

Jude Bellingham: Wird ER sein Ersatz beim BVB?

Die Wahrscheinlichkeit, dass Jude Bellingham über den Sommer hinaus bei Borussia Dortmund bleibt, ist sehr gering. Dessen sind sich die Verantwortlichen des BVB durchaus bewusst und sondieren deshalb offenbar schon fleißig den Markt.

Nach Daichi Kamada von Eintracht Frankfurt soll Borussia Dortmund einen weiteren ablösefreien Spieler ins Visier genommen haben. Laut einem Bericht der „Sport Bild“ habe der BVB bereits im Herbst sein Interesse hinterlegt.

Naby Keita ist bei Borussia Dortmund als Bellingham-Nachfolger im Gespräch. Foto: IMAGO / MB Media Solutions

Keita steht noch bis Ende der Saison beim FC Liverpool unter Vertrag und kann im Sommer ablösefrei wechseln. Für den BVB wäre eine Verpflichtung des Maliers also ein echtes Schnäppchen. Neben Borussia Dortmund soll allerdings auch Ex-Klub RB Leipzig seine Fühler ausgestreckt haben.

Keita vor Bundesliga-Rückkehr?

Der 28-Jährige wechselte 2016 von RB Salzburg in die Bundesliga zu Leipzig. Nach zwei Jahren bei den Sachsen zog es ihn schließlich nach England zum FC Liverpool. Die Reds legten damals 60 Millionen Euro auf den Tisch, so richtig durchsetzen konnte er sich in Liverpool auch wegen zahlreicher Verletzungen aber nie.

In fünf Jahren absolvierte er 129 Spiele für den Premier-League-Klub und erzielte dabei elf Tore und sieben Vorlagen. Mit dem FC Liverpool wurde Keita 2019 Champions-League-Sieger und feierte 2020 den Gewinn der Meisterschaft.