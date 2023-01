Jude Bellingham: Legende schaltet sich in Poker um BVB-Star ein – „Werde nach Dortmund fliegen und ihn mitnehmen“

Mittlerweile wird bei Jude Bellingham kaum noch die Frage gestellt, ob er den BVB verlässt, sondern wohin. Es ist unwahrscheinlich, dass das englische Supertalent noch über den Sommer hinaus bei Borussia Dortmund bleibt.

Die finanzstärksten Vereine Europas kratzen schon ihre Millionen zusammen und bereiten sich auf den Poker um Jude Bellingham vor. Jetzt hat sich sogar eine Fußball-Legende in den Poker um den BVB-Star eingeschaltet.

Jude Bellingham: Gerrard schaltet sich ein

Real Madrid, FC Liverpool, Manchester City – die Liste der Interessenten könnten man wohl noch schier unendlich fortführen. Leisten können sich das Bellingham-Paket aber wohl nur die wenigsten Klubs. Als heißeste Kandidaten wird aktuell dieses Trio gehandelt.

Geht es nach Steven Gerrard, findet Jude Bellingham im kommenden Sommer den Weg zum FC Liverpool. „Bellingham ist etwas ganz Offensichtliches für Liverpool. Ich bin ein großer Fan und Liverpool fehlt die läuferisch starke Nummer acht, die mit in den Strafraum geht und dir Tore erzielt. Bellingham erfüllt all diese Kriterien“, schwärmte die Liverpool-Legende im englischen TV.

Bei der Verpflichtung will Gerrard seinem Ex-Klub sogar am liebsten unter die Arme greifen. „Alles, was er tun muss, ist, mir seinen Zeitplan zu schicken. Ich werde nach Dortmund fliegen, ihn zum Abendessen ausführen und ihn dann zurückholen“, scherzte er.

Bislang alles ruhig um Bellingham

Eine klare Tendenz ist bei Jude Bellingham bislang aber nicht zu erkennen. Im Vergleich zum Transferpoker um Erling Haaland ist es um den nächsten BVB-Superstar extrem ruhig. Der 19-Jährige schafft es, die Nebengeräusche so gering wie möglich zu halten und konzentriert sich voll auf seine Leistung auf dem Platz.

Mehr News:

Durch seine überragenden Auftritte bei der WM 2022 ist das Interesse aber enorm gestiegen. Im Sommer dürften nun die ganz dicken Angebote bei Borussia Dortmund eingehen.