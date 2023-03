Jude Bellingham: Verbleib beim BVB? Klublegende macht Fans Hoffnungen

Premier League, Real Madrid oder doch der BVB? Die Zukunft von Jude Bellingham bleibt weiterhin ein spannendes Thema und es wird die Schlagzeilen auch weiterhin bestimmen.

Über einen Verbleib hofft der BVB, auch wenn für Jude Bellingham eine Mega-Ablöse winken könnte. Auch die Fans träumen davon, dass der Leistungsträger dem Verein noch lange erhalten bleibt. Wenn es nach Roman Weidenfeller geht, ist das auch durchaus möglich.

Jude Bellingham: Verbleib beim BVB?

Jude Bellingham verzaubert seit fast drei Jahren den BVB und seine Anhänger. Der Brite wechselte 2020 im Alter von 17 Jahren zum Revierklub und entwickelte sich zu einem absoluten Top-Star. Aus der Startelf der Borussen ist der Youngster nicht mehr wegzudenken.

Da ist es dann nicht überraschend, dass er von zahlreichen Top-Klubs umworben wird. Aus der Premier League sind es unter anderem der FC Liverpool und Manchester City, als größter Favorit auf eine Verpflichtung des BVB-Stars ist allerdings Real Madrid. Es soll sogar schon ein geheimes Treffen zwischen Bellinghams Vater und den Klub-Bossen des spanischen Rekordmeisters gegeben haben.

Doch so ganz aufgeben will ihn Borussia Dortmund nicht. Beim Bundesliga-Vizemeister hat der 19-Jährige einen Vertrag bis 2025. Sportdirektor Sebastian Kehl erklärte im ZDF-Sportstudio zuletzt, dass er das Juwel behalten möchte: „Ich versuche, mit ihm zu verlängern.“ Dürfen sich die Fans also zurecht Hoffnungen auf einen Verbleib machen? Klub-Legende Roman Weidenfeller nennt Argumente dafür, warum der britische Nationalspieler in Dortmund bleiben könnte.

„Jude fühlt sich wohl in Dortmund“

„Jude Bellingham fühlt sich unheimlich wohl in Dortmund. Die ganze Familie ist oft in Dortmund. Ich sehe bei jedem Spiel seine Mutter, sein Vater und sein Bruder reisen oft immer an. Man kümmert sich wunderbar um die Familie und auch um Jude selbst“, sagte Weidenfeller in der TV-Sendung „Sky Corner“.

So könne der Youngster auch in Dortmund „unbekümmert auf die Straße gehen, ohne dass die Leute direkt auf ihn draufspringen und Fotos oder Autogramme wollen. Klar macht er hin und wieder das eine oder andere Foto, aber nicht so wie in England. Dort ist er der absolute Superstar und kann da gar nicht mehr alleine vor die Tür gehen.“ Aussagen, die den BVB-Fans wieder mehr Hoffnungen machen. Schließlich ist der Youngster einer der absoluten Leistungsträger und Publikumslieblinge.

Doch Weidenfeller betont auch, dass es Bellingham reizen könnte, wieder in die Heimat zu gehen. „Ich kann mir gut vorstellen, dass er sich überlegen könnte, eher nach England zu gehen statt nach Spanien, wobei er im Laufe seiner Karriere trotzdem nochmal dorthin wechseln könnte“, so der ehemalige Keeper weiter.